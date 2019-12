Nord Stream 2 Sanktionen: Russland kann Nord Stream 2 mit eigenen Schiffen fertigstellen — Maria Lourdes Blog

Russland hat angekündigt, dass die Erdgaspipeline Nord Stream 2 trotz aller Herausforderungen fertiggestellt werden wird. In Anbetracht drohender US-Sanktionen hatte zuvor das schweizerisch-niederländische Unternehmen Allseas entschieden, seine Arbeiten am Projekt in der Ostsee einzustellen. Firmenangaben zufolge haben sich die am Verlegen der Unterwasserröhren beteiligten Spezialschiffe am Wochenende aus dem Operationsgebiet zurückgezogen. Der Rückzug erfolgte, kurz…