Linksextremismus: Brandanschlag gegen Autos auf Leipziger Polizeigelände — Deutschland Kurier

Weiterer feiger Anschlags des linken Mobs: Brandanschlag gegen die Leipziger Polizei. Wann wacht die Politik endlich auf?Auf dem Gelände der Polizeidirektion Leipzig an der Hans-Driesch-Straße in Leutzsch ist es zu einem mutmaßlichen Brandanschlag gekommen. Drei Pkws wurden laut der Behörde beschädigt. Nicht der erste Anschlag dieser Art aus dem linken bis linksextremistischen Spektrum in Leipzig.…