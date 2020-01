Silvester in Köln: Frauen sollen in Schutzzonen Schutz vor „Schutzsuchenden“ suchen — Gegen den Strom

Schutzzone zum Schutz vor „Schutzsuchenden“ Um einen drohenden Asyl-Gang-Bang in Köln zu vermeiden, werden auch dieses Jahr wieder Schutzzonen eingerichtet. Dort können deutsche Frauen dann Schutz vor „Schutzsuchenden“ suchen. Ganz wichtiges Kriterium zur Vermeidung von Vergewaltigungen: Feuerwerksverbote. von Ernst Fleischmann In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen laufen die Vorbereitungen für die Silvesterfeiern auf Hochtouren. Städte und Polizei […]