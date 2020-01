Auch bei diesem Jahreswechsel fand die übliche afro-islamische Silvesterfete in Frankreich statt. Mit hunderten von brennenden Autos. Kalaschnikov Salven um das neue Jahr zu begrüßen und Bleigießen, allerdings etwas anders, Menschen wurden durch die bleihaltige Luft aus dem Leben befördert. In Montpellier Angriff von Kalaschnikow: In der Stadt Lattes wurde jedoch eine Frau tot […]