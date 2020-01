SOTT FOKUS: Verheerende Buschbrände halten in Australien an: Erneuter Notstand ausgerufen — Zeichen der Zeit

Seit mehreren Wochen dauern die Buschbrände in Australien an und bisher gibt es 17 Todesopfer. Australien rief deshalb erneut den Notstand aus. Am Wochenende gab es Berichte, dass sich tausende Touristen und Einheimische an Stränden vor den Flammen in Sicherheit bringen mussten und der Himmel war glutrot: