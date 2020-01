Fakten gegen Klimawandel-Heuchler und Klimawandel-Stalker — ScienceFiles

Wissen Sie was das Gute an den Zeugen Jehovas ist? Wenn man ihnen gesagt hat, dass man eher nichts vom Armageddon hören will, dann gehen sie. Ganz im Gegensatz zu den Angehörigen der Klimawandelsekte, den Klimawandel-Stalkern, die ihre Mitmenschen Tag und Nacht, erbarmungslos penetrieren. Sie lauern in Wurfpostsendungen, spammen Mailboxen, predigen rund um die Uhr…