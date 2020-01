Extreme Dürre: Warum die Menschen in Thailand jetzt kürzer duschen müssen — Trends der Zukunft

Wer momentan in Thailands Millionenmetropole Bangkok den Wasserhahn aufdreht, könnte eine eher unschöne Überraschung erleben: Wasser mit Salzgeschmack. Verantwortlich dafür ist ein Phänomen namens Salzwasserintrusion. Vereinfacht ausgedrückt dringt Meerwasser in die Frischwasser-Reserven ein. Möglich ist dies, weil Bangkoks Hauptfluss Chao Praya derzeit weniger als halb so viel Wasser führt wie sonst üblich. Der Strom hat…