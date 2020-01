SOTT FOKUS: Klima-Schwachsinn: Fridays for Future gegen Siemens wegen Beteiligung an Kohle-Mine — Zeichen der Zeit

Fridays for Future haben sich ein neues grandios schwachsinniges Ziel gesetzt. Diesmal sollen Proteste gegen Siemens stattfinden. Siemens ist am Bau eines neuen Kohlekraftwerks in Australien beteiligt, durch das dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen werden. In mehreren deutschen Städten wollen die „Fridays for Future“-Aktivisten am Montag gegen Siemens demonstrieren. Grund ist die Beteiligung von Siemens an…