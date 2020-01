das DÖW ist eine Art Privat-Stasi, das DÖW ist eine kommunistische Tarnorganisation, das DÖW ist eine polypenartige Tarninstitution, das DÖW betreibt linksextreme Subversion vor allem im Kulturbereich, das DÖW betreibt gesinnungsterroristische Kampagnen, das DÖW schafft dabei ein Klima des Gesinnungs- und Meinungsterrors, das DÖW würde sich an erster Stelle finden, gäbe es in Österreich so etwas wie den jährlichen Verfassungsschutzbericht, das DÖW erscheint in pseudowissenschaftlicher Aufmachung, das DÖW betreibt Geschichtsfälschung und -verdrehung und das DÖW arbeitet mit einem Gemisch aus Lügen, Fälschung und Denunziation.