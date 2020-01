„Die Sonne steuert das Klima, nicht das CO2“ — Conservo

(www.conservo.worrdpress.com) (Eigener Bericht) WerteUnion in Bayern lehnt „Green Deal“ und CO2-Bepreisung entschieden ab Die Basisinitiative WerteUnion in Bayern – Konservativer Aufbruch sieht es als erwiesen an, dass die Sonne das Klima steuert und nicht das Kohlendioxid (CO2). Die neuen Klima-Gesetze seien daher unbedeutend für das Klima, aber „sie bedrohen die Grundlagen für Freiheit, Wohlstand und […]