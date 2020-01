Space Force ist ja auch Science Fiction so wie Star Dreck

UNCATEGORIZED haunebu7 14:49

de.sputniknews.com/panorama/20200125326375609-trump-logo-space-force-vor-im-netz-verspottet/

Am Samstag hat US-Präsident Donald Trump in seinem Twitter das neue Logo der „Space Force“ präsentiert. Nutzer in den sozialen Medien machten sich jedoch über das Emblem lustig, da es dem Zeichen einer bekannten Science-Fiction-Serie ziemlich ähnlich ist