UNCATEGORIZED haunebu7 12:37

Zufällig lief vor drei Monaten eine Simulation mit einem Coronavirus-Ausbruch in den USA. Das Ergebnis: Bis zu 65 Millionen Tote. ————Der Spiegel

IN A RECENT SIMULATION, A CORONAVIRUS KILLED 65 MILLION PEOPLE—-NEOSCOPE

THE U.S. SCIENTIST WHO PREDICTED CORONAVIRUS COULD KILL 65 MILLION PEOPLE–THREE MONTHS BEFORE THE OUTBREAK IN WUHAN, CHINA—-Electroverse

GESUNDHEITS-EXPERTEN SICHER: CORONAVIRUS KANN 65 MILLIONEN MENSCHEN TÖTEN—–Tag24.de

Asteroideneinschlag vor 65 Millionen Jahren fiel kleiner aus als vermutet——wissenschaft.de

Asteroid-Einschlag vor 65 Mio. JahrenFast alle Reptilienarten vernichtet—-ntv.de

Rätsel um das Massensterben vor 65 Mio. Jahren—-DiePresse

Die Forscher erklären auch, wie der Impakt das Massenaussterben vor 65 Millionen Jahren verursacht haben könnte: —–sinexx

Geld spielt keine Rolle: Sting kauft Wohnung in New York für 65,8 Millionen Dollar—-KLeine Zeitung

Pulmonx schließt 65-Millionen-Dollar-Finanzierung ab—-Pulmonx website

65 millionen dollar investition: Avery Dennison feiert offizielle eröffnung der standorterweiterung in Luxemburg—-— Avery Dennison website

Für das Anwesen mit Sandstrand, viel Platz und noch mehr Privatsphäre verlangt die Tochter der früheren Stil-Ikone 65 Millionen Dollar ——————der Standard

Mitch Marner unterschreibt Sechs-Jahres-Vertrag über mehr als 65 Millionen Dollar in Toronto—–Eishockey-News

6,5 Millionen Dollar: Das teuerste Foto der Welt—-DiePresse

Apples PRODUCT(RED)-Teilnahme trägt 65 Millionen Dollar bei—MacAppleTech

In einem Gastbeitrag für die „Washington Post“ nannte sie sein Gehaltspaket, das im vergangenen Jahr einen Wert von rund 65 Millionen Dollar hatte, eine „nackte Unanständigkeit“, weil es mehr als 1400 Mal so hoch sei wie der mittlere Verdienst in der ganzen Disney-Belegschaft.———–Frankfurter Allgemeine

smava: 65 Millionen Dollar für die Expansion—-deutsche Startups

USA halten 65 Millionen Dollar Hilfe für Palästinenser zurück—Wirtschaftswoche

Glückliche Familie gewinnt Rekord-Jackpot: 65 Millionen Dollar Gewinn——-Casinobonus

Ist doch sehr merkwürdig, wie oft die Zahl 65 Millionen (manchmal auch abwechselnd mit 66 Millionen) in den Massenverblödungsmitteln auftaucht.

Wenn man sich die Zahl 65 Millionen (also sixtyfive million) mittels Gematria ansieht dann fällt folgendes auf:

216 = 6 x 6 x 6

65 Millionen Dollar für Manet-Gemälde—-Vaterlandmagazin

NASA awards companies $65 million to develop habitats for deep space——–tech crunche