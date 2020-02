Es eilt! Verhindert die Tesla-Fabrik im Wald! — regenwald — haluise

Ihre Stimme hilft Es eilt! Verhindert die Tesla-Fabrik im Wald! Liebe Freundinnen und Freunde des Regenwaldes, der E-Auto-Konzern Tesla hat in Brandenburg Großes vor – 500.000 Autos will das Unternehmen dort pro Jahr produzieren. So schnell wie möglich sollen dafür 152 Hektar Wald gerodet werden. Doch Tesla hat die Rechnung ohne die örtliche Bevölkerung gemacht. […]