Genialer Gauland-Zug: Altparteien in Thüringen schachmatt! — Deutschland Kurier

»Empfehlung an die thüringischen Freunde, das nächste Mal Herrn Ramelow zu wählen, um ihn sicher zu verhindern«: AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland zeigt den ganzen Irrsinn des Schmierentheaters in Thüringen aufMit einem genialen Zug hat AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland das Altparteien-Kartell in Thüringen schachmatt gesetzt. Der ›Deutschen Presse-Agentur‹ (›dpa‹) sagte Gauland: »Die kopflose Reaktion von CDU und FDP…