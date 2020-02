Regierung plant: Jetzt auch Zwangsgebühr für Hofblätter! — Deutschland Kurier

Zusatz-GEZ-Gebühr für regierungskonforme Printmedien? Die Bundesregierung plant eine »Medienabgabe« für Zeitungen und ZeitschriftenDie in Aussicht gestellte »Medienabgabe«, mit der alle Deutschen zwangsverpflichtet werden wollen, systemtreue Printmedien am Leben zu erhalten, kommt ihrer Verwirklichung näher! Wie das Münchner Magazin ›Focus‹ berichtet, prüft die Bundesregierung »Maßnahmen, um die Medienvielfalt in Deutschland zu sichern«. Demnach seien direkte oder…