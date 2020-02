UNCATEGORIZED haunebu7 13:04

Wir leben in keiner wirklichen Demokratie. Wir leben in einer modernen und noch unsichtbaren Form von Diktatur. In unserem Land

herrscht auch keine Meinungsfreiheit, auch dann nicht, wenn du

das, was du hier gerade liest, für absoluten Unsinn hältst. Warum dir

davon noch nichts aufgefallen ist? Ganz einfach. Du bist für die Meinungsmacher, für die Entscheider, für die Einflussreichen und für

die Mächtigen keine Bedrohung. Von dir geht keinerlei Gefahr aus.

Du fällst nicht aus dem Rahmen. Du konsumierst nur die Informationen der Medien. Du läufst im Gleichschritt. Du lässt dich von den Medien berieseln. Du kennst nichts anderes. Du lässt andere für dich

denken. Du bist nur dieses System gewohnt. Du bist vollkommen angepasst, deshalb verstehst du auch nichts anderes. Du glaubst selbst

zu denken, aber du bist ohne großen Verstand. Du wirst dumm gehalten, deshalb gefällt dir auch nicht was du gerade liest oder du

lachst sogar über das, was ich hier geschrieben habe. Vielleicht geht

es dir immer noch zu gut, deshalb interessiert dich nichts weiter. Du

bist dumm, ignorant, arrogant oder angepasst, so wie du sein sollst,

wie man es von dir erwartet oder du kannst und willst selbst nichts

an dieser Welt ändern. Vielleicht ist dir die Zukunft auch nur egal.

Vielleicht bist du auch nur so gutgläubig wie ich es vor 13 Jahren

noch gewesen bin.

Wenn du nun ein Leser bist, der sich von mir in irgendeiner Weise

angegriffen fühlt oder wenn dich aufregt, was du gerade liest, dann

empfehle ich dir unbedingt weiter zu lesen, damit du am Ende des

Buches verstehst, dass ich gerade Recht hatte und dass du dich unnötig abgewertet fühlst.