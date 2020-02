Viktor Orbán nennt Soros einen Plünderer — ddbnews.wordpress.com

Ungarns Premier Viktor Orbán in seiner Jahresansprache: »Soros hat dreimal versucht, unsere Heimat zu plündern« Ungarn ist Europas Zukunft, stellte Premierminister Viktor Orbán in seiner Jahresansprache an die Nation am Wochenende klar. Er verurteilte den grenzenlosen Globalismus, wie er von Soros vorangetrieben wird. »Ich habe gesehen, wie Soros dreimal versucht hat, unsere Heimat zu plündern.« […]