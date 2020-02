Freiburg: Gericht lässt Gruppenvergewaltiger frei – Frauen leben jetzt in Angst und SchreckenEin Migrant, der an der brutalen Gruppenvergewaltigung in Freiburg beteiligt gewesen war, ist wieder auf freiem Fuß. Der Haftbefehl gegen den Triebtäter wurde außer Vollzug gesetzt. Frauen und Mädchen leben nun in Angst und Schrecken. von Günther Strauß Es klingt wie ein schlechter…