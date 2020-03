Der Konflikt in Syrien hat Ankara zur Öffnung der Grenzübergänge nach Griechenland veranlasst. Tausende Flüchtlinge machten sich daraufhin auf den Weg. Doch an der griechischen Grenze war schnell Schluss: Athen will keine neuen Migranten ins Land lassen. Das Interessante dabei: Unter den Flüchtlingen vor Ort soll es nur wenige Syrer geben.