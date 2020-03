COVID-19 Update: Wer soll diesen Zahlen glauben? — ScienceFiles

Die Fallzahlen für Deutschland steigen, wie vorherzusehen war. Die derzeitige Anzahl von auf COVID-19 positiv Getesteten im Vergleich zu anderen Ländern findet sich in der folgenden Abbildung. Die Fallzahlen steigen in Deutschland wie in anderen Länder und gleichzeitig ereignet sich ein deutsches Wunder: Während in anderen Ländern die Anzahl der Toten und Schwererkrankten von Tag…