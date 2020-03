Kindheitsforscher warnt: Kinder nicht mehr in Kitas geben — Watergate.tv

„Wir haben weltweit und vorrangig in den ‚hoch entwickelten‘ Ländern fast vollständig den Blick für die realen und naturgegebenen Bedürfnisse und das Wesen des Kindes… Der Beitrag Kindheitsforscher warnt: Kinder nicht mehr in Kitas geben erschien zuerst auf Watergate.tv. Kindheitsforscher warnt: Kinder nicht mehr in Kitas geben was first posted on März 10, 2020 at…