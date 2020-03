Welt schottet sich gegen Schengener Schmuddelzone ab — Bayern ist FREI

Wir schrieben gestern: In Peking kommen Neu-Infizierte derzeit nur noch aus Europa. Eingrenzung auf Italien ist dank Schengen unmöglich. Covid19 ist jetzt schon vorwiegend ein EU-Virus, und die Außenwelt beginnt, sich gegen die Schengener Schmuddelzone abzuschotten. Ab Freitag tritt nun eine Reisesperre der USA gegen Europa in Kraft. Einreise von Europäern in die USA ist…