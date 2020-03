Meinung: Der politische 180 Grad Schwenk — www.konjunktion.info

In den letzten Jahren hat eine linksgeprägte Politik die Richtung der Entscheidungen bestimmt. Gender, Migration (Grenzöffnungen) oder auch Mietendeckel sind nur einige Bespiele dafür. Der Nationalstaat wurde im gleichem Atemzug verteufelt und jedwede Form von staatlicher Eigenständigkeit und Denkweise sollte und wurde in vielen Teilen geschliffen. Heute in Zeiten einer politisch nützlichen “Pandemie” hat sich…