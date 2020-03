Ausgabe 036: Montag, 23. März 2020 – SONDERAUSGABE „Merkel: das Spiel ist aus …“ „Es gibt mittlerweile eine Art zweiten Bundeskanzler, und der regiert von München aus“, so der verzweifelte FAZ-Globalist Jasper von Altenbockum in seiner Kolumne vom 21. März, weil sich in der Phase des Welt-Zusammenbruchs die Akteure gegenseitig an die Gurgel gehen. […]