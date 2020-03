Wahrheit und Täuschung – Die Rolle der Angst und der Panikmache in der Corona-Krise — uncut-news.ch

Werden wir richtig informiert? Ständig melden die Medien die neuesten statistischen Zahlen zur Ausbreitung des neuen Corona-Virus und der damit in Zusammenhang gebrachten Todesfälle. In ihrer Isoliertheit wirken sie erschreckend Der Beitrag Wahrheit und Täuschung – Die Rolle der Angst und der Panikmache in der Corona-Krise erschien zuerst auf uncut-news.ch.