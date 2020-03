https://www.welt.de/vermischtes/live206505337/Coronavirus-live-Fluechtlingsrat-fordert-Hotelzimmer-zur-Quarantaene.html Flüchtlingsrat fordert Hotelzimmer zum Schutz vor Corona Damit sich auch Flüchtlinge in Zeiten von Corona aus dem Weg gehen können, will der Flüchtlingsrat in Niedersachsen leere Ferienwohnungen nutzen. Alle Entwicklungen im Liveticker.