Islamische Horde verlässt Grenze und kehrt in die Türkei zurück — Indexexpurgatorius’s Blog

Die türkischen Behörden evakuierten mehrere hundert illegale Einwanderer, die einen Monat lang an der Grenze zu Griechenland lagerten, nachdem die Regierung von Recep Tayyip Erdogan angekündigt hatte, niemanden aufzuhalten, der versuchen wollte, in die EU zu gehen. Im Gegenteil: Er hatte sie mit Bussen und Bahnen an die Grenze gebracht. Aber Griechenland hat Widerstand geleistet […]