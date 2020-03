27. März 2020 (II) Der deutsche Forscher Dr. Richard Capek argumentiert in einer quantitativen Analyse, dass die „Corona-Epidemie“ in Wirklichkeit eine „Epidemie der Tests“ sei. Capek zeigt, dass die Zahl Der Beitrag Fakten zu Corona (Dank an Jens Wernicke!) erschien zuerst auf uncut-news.ch.