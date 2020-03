UNCATEGORIZED haunebu7 11:44

In Deutschland hat das Vorsorgeprinzip versagt. Warnungen wurden missachtet, die Bevölkerung hingehalten – Britischer Systematiker: Durchseuchungsrate in Europa liegt bei 0,9 Prozent

Die fatale Rolle der Politik bei der Entstehung der derzeitigen Krisensituation wurde auf Telepolis bereits thematisiert. Jetzt wäre mal nachzuhaken, denn es wurde auch versäumt, fixierte Prinzipien des Bevölkerungsschutzes umzusetzen. Anders gesagt, die nötigen Richtlinienvorgaben wurden den Falschen überlassen. Nach dem furchterregenden Anstieg der Fallzahlen im Laufe des März mag man das Kalendarium probeweise mal um einen Monat zurückstellen und auf die auch von Renate Dillmann zuletzt so genannte Phase I zurückzugehen. Es war die Phase, die eigentlich allen hätte vor Augen führen müssen: Jetzt erwischt es auch uns, Deutschland kommt nicht davon! Covid-19 ist kein Problem der Anderen. Es ist unser Problem.

Inzwischen ist es unser Problem

Während ich das hier aufschreibe, meldet das RKI 52.500 Fälle (Stand: 29.03.2020, 23:00); laut Dashboard der Johns-Hopkins-Universität, die weitere Quellen heranzieht, gibt es in Deutschland bereits über 61.000 bestätigte Infizierte. Die Dunkelziffer liegt nach Schätzungen zwischen dem Zwei- bis Zehnfachen; ein britischer Professor kommt noch zu ganz anderen Werten, dazu später mehr.

Am 26. Februar, um einen Ausgangspunkt zu nehmen, gab es in Deutschland 8 neue Coronafälle pro Tag. Die Kurve der Neuinfektionen stieg darauf (höchst absehbar) im März rasant an, sie zeigt tageweise für den 5. März 175, für den 10. März 562, für den 20. März 3.300 (!) Neuinfizierte (Covid-19-Fälle/Tag, Quelle: RKI). Derzeit schwächt sie sich auf den einzelnen Tag bezogen zwar ab, aber es gibt keinen vernünftigen Grund zur Entwarnung.

Es gibt aber Grund, sich zu erinnern. Spätestens nach den tollen Tagen, die sich in NRW als tödlicher Brandbeschleuniger erwiesen, kamen Zweifel auf, ob wir es mit einer mehr oder weniger harmlosen „härteren Grippe“ oder nicht viel eher mit einer Epidemie mit denkbar verheerenden Ausmaßen zu tun bekommen würden. Entschlossene Maßnahmen und weitsichtige Krisenarbeit ließen bundesweit auf sich warten.

Zögerliche Verantwortliche verpassten genau diejenige Phase, auf die es ankam. Was war mit der grundgesetzlichen Verantwortung in dem sich anbahnenden Geschehen? Im Amtsdeutsch: Die „potentielle Bundesrelevanz“ dürfte eigentlich auf der Hand gelegen haben. „Virologen und das Robert Koch-Institut bestimmen die Richtlinien der Politik, was laut Grundgesetz der Bundeskanzlerin zukommt“, notierte Günter Bannas, Kolumnist des Hauptstadtbriefs, richtigerweise.

Bundestagsdrucksache 17/12051: Grundgesetzliche Verantwortung?

Dabei mangelte es zu keinem Zeitpunkt der Krise an Warnhinweisen, es gab sogar längst ein ausführliches Dokument zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz, und zwar seit 2012 (veröffentlicht als Bundestagsdrucksache 17/12051 am 03.01.2013). Es handelt sich hierbei um eine ressortübergreifende Risikoabschätzung, erstellt und publiziert als Unterrichtung durch die Bundesregierung. Höchstamtlicher geht’s wohl nicht.