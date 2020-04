Österreich: Schwarz/Grün will Total-Überwachung über Handy und sogar Schlüsselanhänger — UNSER MITTELEUROPA

Nun rächt sich, dass in Österreich statt der FPÖ die Grünen in der Regierung sitzen. Die ÖVP kann nun schalten und walten wie will, in den Grünen hat sie willige Ja-Sager und Erfüllungsgehilfen ihrer Vorhaben gefunden. Jetzt drohen sogar Bewegungsbeschränkungen, die einem Hausarrest gleichkommen, eine „Kontakt-App“ wird in Anwendung gebracht. Und die Grünen setzen nach:…