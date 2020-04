Lesehinweis: Der Coronavirus-Coup d’État (Staatsstreich) — www.konjunktion.info

An dieser Stelle sei auf einen umfangreichen Artikel auf Dudeweblog verwiesen, dessen Inhalt ich nicht in Gänze teilen muss und kann, aber den ich aufgrund der Fülle an Informationen, Querverlinkungen und Quellen jedem zur Ansicht empfehlen möchte: Der Coronavirus-Coup d’État (Staatsstreich) Oder: COVID-19 als weiterer, wesentlicher Markstein zur Fertig-Implementierung der schönen, neuen WeltUNordnung & Wie Schafsmedien und…