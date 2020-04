Prof. Meyen zu Corona-Maßnahmen: Zustimmungsraten wie in Nordkorea — uncut-news.ch

Professor Dr. Michael Meyen ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Er kritisiert die Anti-Corona-Maßnahmen samt Abbau von Grundrechten sowie die Brandmarkung von Kritikern scharf. In Professor Meyens Beitrag Der Beitrag Prof. Meyen zu Corona-Maßnahmen: Zustimmungsraten wie in Nordkorea erschien zuerst auf uncut-news.ch.