https://deutschelobbyinfo.com/wp-content/uploads/2020/04/Corona-Verschwörung-zwischen-China-und-der-WHO-ist-entlarvt-concept.mp3 US-Präsident Donald Trump brachte die Corona-Verschwörung von WHO und China ans Tageslicht. Jetzt schlägt er gegen die WHO zu! „Spät kommt ihr, doch ihr kommt“, könnte man der FAZ heute auf ihren Schwenk weg von der Feindesmacht WHO antworten. Adolf Hitler antworte mit diesen Worten am 23. März 1933 dem SPD-Reichstagsabgeordneten und Mitglied im…