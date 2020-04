Willkommen auf dem Gefängnis-Planeten… Tech Unternehmen, die sich beeilen, AI Sozial-Distanz-Tools zur Durchsetzung zu entwickeln. Ich gehe ja auch schon nicht mehr alleine aufs Klo….,alles was sie wollen und wozu sie Corona benutzen (die Angst), ist ihre Technologien über den ganzen Planeten zu verbreiten.Und ihr werdet es so wollen, aus Angst und Unwissenheit. Wir Betroffenen sind die „Warner“, die Versuchskaninchen, an uns üben sie ihre Technologien aus. Jetzt wissen sie ,wie sie Euch zu nehmen haben, ohne das ihr es merkt. Sie wissen auch wie man mit ihren Technologien Krankheiten erzeugen kann!!! — Menschenkind