[14:50] Leserzuschrift-AT zu Anschober schlägt Alarm 500 Tote durch Klimawandel-Hitze jährlich in Österreich

Ich bin über den Zustand, des pathologischen Kopfschüttelns, endgültig hinaus! Mittlerweile beschuldige ich unser Regierungsgesindel der vorsätzlichen Körperverletzung. In meinem Fall durch anhaltenden, hohen Blutdruck, hervorgerufen durch die unsägliche Dumm- und Frechheit, besagter Polit-Protagonisten.

Das Corona-Thema füllt Anschobers Zeit wohl nicht mehr aus.WE.

[16:15] Der Mitdenker:

Na da haben wir sie doch – die neue (alte) Sau, die durch’s Dorf getrieben wird. Die Corona-Lüge glaubt nun nicht mal mehr ein Dementer, also wird die Klima-Lüge wieder hervorgeholt. Die Politiker halten das Volk für blöd. Es ist, s. Maskenglauben u.a., manchmal tatsächlich etwas naiv und Lügenschau-treu, aber so doof denn doch nicht. Ein Ministerlein schlägt also „Alarm“ – gleich kommt wieder ein Angstwort daher, wie gewohnt, denn Worte die Angst auslösen, machen, wenn auch nur in kleinsten Schüben, krank, das haben wir hier schon hinreichend beleuchtet. Aber es wäre ja auch Quatsch, wenn der Adrenalinpegel mal sinken würde, der DACH-Michel muß unter Hochdruck bleiben, sonst geht es ihm, am Ende, gar gut – nicht auszudenken, welche Verluste für die mafiöse Pharmaindustrie, wenn die Blutdrucksenker nicht mehr gebraucht werden. Sehr einfallsreich sind die Polit-Kaspars also nicht, aber das war ja auch nicht zu erwarten.

Auch diese vorsätzliche Volksverdummung, die der Vorbereitung weiterer steuerlicher und unterdrückender Maßnahmen dient, der weiteren Ruinierung der Wirtschaft (sollte da noch was übrig sein), wird, am Tag der Anklage, das Strafmaß entsprechend beeinflussen.

Es stimmt, Corona ist so gut wie tot. Will man die gewaltige „Investition“ in dieses Thema noch nützen, dann muss man den Corona-Crash schnell machen.WE.

[16:25] Krimpartisan:

Das ist KRANK!!! Und für solche abartigen Äußerungen bekommt dieses Dreckschwein ein fürstliches Gehalt aus Steuermitteln!!! Aber bald ist das vorbei!