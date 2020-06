UNCATEGORIZED haunebu7 11:49

Der Mandela-Effekt beschreibt das kollektive „falsche“ Erinnern an „vermeintliche“ Ereignisse und Fakten der Zeitgeschichte. Doch was steckt tatsächlich hinter solchen „fehlerhaften“ Erinnerungen? Die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Einer der grössten Erfolge der Linken=SozialistInnen=ZentralistInnen=DiktatorInnen, ist das manipulative Ersetzen der etablierten Begriffe, durch Linke Neu-Sprech-Definitionen. Beispiele von solchem Linken Neu-Sprech sind: Angriffs-Armee wurde in Verteidigungs-Armee umbenannt. Die Verbrechen der „National-Sozialisten-Deutschen-Arbeiter-Partei (NSDAP)“ wurden durch Weglassen der Begriffe „Sozialisten und Arbeiter-Partei“, einfach den System-Kritikern angelastet, indem sie alle System-Kritiker pauschal mit „Nazi“ bezeichneten und weiterhin bezeichnen. Die „faschistischen Zentralisten“ – früher auch Linke, Sozialisten und Kommunisten genannt – bezeichnen sich selber als „ANTI-Faschisten“. Die sogenannte „Mafia“ erpresste „Schutzgelder“, um an Geld zu kommen. Dafür werden sie von den Herrschenden mit dem Gewalten-Monopol, verfolgt und mit strengen Strafen belegt. Auf der anderen Seite wird Diebstahl der herrschenden Zentralisten an den Be-Herrschten, einfach zu „Steuern“ umdefiniert und somit als legal erklärt. Die „Mafia“ musste ihre Gegner ermorden und die Leichen im Meer versenken. Auch solche Verbrechen werden von den Herrschenden mit dem Gewalten-Monopol, verfolgt und mit strengen Strafen belegt. Auf der anderen Seite können die Herrschenden mit dem Gewalten-Monopol, ihre Gegner vor ein „ordentliches“ Gericht zitieren, sie in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken „entsorgen“, und das wird einfach zur „Staatsräson“ umdefiniert. Die Aufzählung wäre noch sehr lang… Interessante weiterführende Links zu diesem Thema findest Du hier: Mandela Effekt (Peter Herrmann): https://www.youtube.com/watch?v=x4H-A… https://www.youtube.com/watch?v=zuJ8o… Überblicksartikel: https://www.focus.de/wissen/mensch/wi… Nick Bostrom: https://www.simulation-argument.com https://www.simulation-argument.com/s… Konrad Zuses rechnender Raum: http://www.horst-zuse.homepage.t-onli… https://www.spektrum.de/magazin/rechn… https://mobiparadise.mobi/konrad-zuse… Buch (Michael Talbot): http://www.vixri.com/d2/TALBOT_M.%20_… Leonard Susskind: https://www.youtube.com/watch?v=2DIl3… Rendering-Hypothese und Beobachtereffekt (Gabriel Azimov): https://www.youtube.com/watch?v=oQurt… Seth Lloyd: „Programming the Universe“ https://en.wikipedia.org/wiki/Program… https://www.youtube.com/watch?v=I47Tc… https://www.youtube.com/watch?v=atMuF… Quantumgravity Research Group: https://quantumgravityresearch.org/ https://www.youtube.com/watch?v=Qa4Jk… https://www.youtube.com/watch?v=vJi3_… Institute of Noetic Sciences: https://noetic.org/ Global Consciousness Project: http://noosphere.princeton.edu/ Thomas Campbell, My Big TOE: https://www.amazon.de./My-Big-Toe-Tho… Hörbuch: https://www.youtube.com/results?searc… Aktuelle Veröffentlichungen von Prof. Dr. Franz Hörmann rund um Themen wie: Multiparadigmenwechsel, Systemische Wissenschaften, Systemische Gesellschaftswissenschaften, Ende des Geldes, findest Du hier: 🌐 http://www.franzhoermann.com 🌐 http://www.franzhoermann.com/newsletter.html Telegram-Kanal: https://t.me/FranzHoermann