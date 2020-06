UNCATEGORIZED haunebu7 10:11

Corey Goode

Der aufsteigende Stern im Olymp der neuen UFO-Götter ist hingegen Corey Goode. Bereits als Sechsjähriger sei er in ein „Military Special Access Program“ rekrutiert worden. Dort sei er zur Teilnahme an einem geheimen Weltraumprogramm namens „Solar Warden“ ausgebildet worden. (7) Er sei ein „intuitiver Empath“ und darum auserwählt worden, im Rahmen geheimer Weltraumprogramme mit nicht-irdischen Wesen zu kommunizieren. Von 1976 bis 1986 hätte Goode im „MILAB“-Programm gedient – einem angeblichen Geheimprogramm des US-Militärs, bei dem Menschen entführt werden, um sie für Black Projects zu indoktrinieren. Er stehe in direktem physischem Kontakt mit einer Spezies namens „Blaue Avianer“, die der „Allianz der Kugelwesen“ angehörten. Diese hätten ihn dazu bestimmt, in ihrem Sinne mit verschiedensten Föderationen von Außerirdischen zu kommunizieren und der Menschheit „wichtige Botschaften“ zu übermitteln. Die „Botschaft“ laute, dass die Menschen sich ihren Mitmenschen mehr zuwenden, mehr Nächstenliebe ausüben und so ihren „Bewusstseinslevel“ erhöhen sollten. Dabei könne eine „höherschwingende Ernährung“ helfen. (8) 2015 begann Corey Goode auf Gaia TV in einem Talkformat mit David Wilcock, seine zahlreichen Erfahrungen mit den Aliens öffentlich zu machen. „Cosmic Disclosure“ heißt die Reihe, die seither so viele verschiedene Geschichten fabriziert hat, dass es Mühe macht, den Überblick zu behalten. Inzwischen geht die „Cosmic Disclosure“ Show bereits in die siebte Staffel, ohne dass Goode je wegen Geheimnisverrat verhaftet worden wäre. (9)

Die Aufzählung dieser „Whistleblower“ ist bei weitem nicht vollständig – es existiert wohl ein Dutzend weiterer vermeintlicher Insider, die das Narrativ mit ähnlichen Informationen vervollständigen. Eine zentrale Rolle bei deren Verbreitung spielt ausgerechnet der ehemalige Politikwissenschaftler Dr. Michael Salla vom Exopolitics Institute auf Hawaii, der in persönlichem Kontakt mit allen Whistleblowers steht und die Fäden zusammenführt. Da diese ständig neue angeblich geheime Details bekannt geben, veröffentlicht Salla auf seiner Webseite exopolitics.org regelmäßig neue Enthüllungen. (10)

Liest man seine Artikel aufmerksam durch, so fällt auf, dass Salla immer wieder Aussagebestandteile des einen „Whistleblowers“ in Bezug setzt zu früher getätigten Aussagen eines anderen Insiders. In der Tat scheinen die diversen „Enthüllungen“ der „Whistleblower“ aufeinander aufzubauen. Die Detailhaftigkeit, in der das geschieht, ist derart verblüffend, dass man kaum umhinkommt, diese Aussagen als real zu betrachten. Eine weitere Quelle scheint dieses Narrativ unabhängig zu bestätigen: Es sind die berüchtigten Majestic 12 Dokumente, eine Reihe von Akten über angebliche geheime Projekte der US-Regierung mit Bezug zu Außerirdischen. Den vorläufig letzten Stapel „Majestic 12“ Dokumente veröffentlichte die Forscherin Heather Wade am 22. Juni 2017 in ihrer Radiotalkshow „Midnight in the Desert“. (11)

Das „geheime Weltraumprogramm“ läuft der UFO-Forschung den Rang ab