UNCATEGORIZED haunebu7 18:31

Mitglieder der Bioethikkommission

25 Mitglieder aus den Bereichen Medizin, Molekularbiologie und Genetik, Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Philosophie, Theologie und Psychologie

Die Mitglieder der Kommission sind auf 3 Jahre bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. Die Kommission wird bei Bedarf vom Bundeskanzler oder von der Vorsitzenden einberufen, jedoch mindestens vierteljährlich. Aus dem Kreis der Mitglieder bestellte der Bundeskanzler die Vorsitzende der Kommission und 2 Stellvertreter der Vorsitzenden auf 3 Jahre.

Christiane Druml, Dr. jur.

Direktorin des Josephinums – Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin der Medizinischen Universität Wien; Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) für Bioethik; ehem. Vizerektorin für klinische Angelegenheiten der Medizinischen Universität Wien (2011-2015); ehemaliges Mitglied des International Bioethics Committee der UNESCO (2008-2015); Mitglied des Obersten Sanitätsrates der Republik Österreich.

Vorsitzende der Bioethikkommission

Markus Hengstschläger, Univ.-Prof. Dr.

Universitätsprofessor für Medizinische Genetik, Organisations­einheitsleiter des Zentrums für Pathobiochemie und Genetik der Medizinischen Universität Wien, Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik der Medizinischen Universität Wien, Vorstandsmitglied der österreichischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, Mitglied des Rats für Forschung und Technologieentwicklung.

Erster stellvertretender Vorsitzender der Bioethikkommission

Peter Kampits, Univ.-Prof. Dr. h.c. Dr.

Emeritierter Universitätsprofessor für Philosophie an der Universität Wien, derzeit Universitätsprofessor für Ethik in der Medizin an der Donauuniversität Krems, Altdekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft an der Universität Wien, Leiter der Forschungsstelle für Ethik und Wissenschaft an der Universität Wien, Deputy General Director des Inter University Center Dubrovnik, Leitendes Mitglied der European Society for Philosophy, Ethics and Health Care (ESPMH), Aufsichtsratsmitglied der Sigmund Freud Privatstiftung, Mitglied in verschiedenen Ethikkommissionen österreichischer Spitäler und anderen Institutionen (zum Beispiel Veterinär Medizinische Universität Wien, Academia Superior etc.).“

Zweiter stellvertretender Vorsitzender der Bioethikkommission

Matthias Beck, Univ.-Prof. DDr.

Außerordentlicher Universitätsprofessor für Moraltheologie mit Schwerpunkt Medizinethik, Sachverständiger im Deutschen Bundestag, Mitgliedschaften: Beratergremium der Europäischen Bischofskonferenzen (COMECE) in Brüssel, Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste, Akademie für Ethik in der Medizin, Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie (ESCT/ET), Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik, Association of Bioethicists in Central Europe (BCE).

Alois Birklbauer, Univ.-Prof. Dr.

Universitätsprofessor für Strafrecht an der Johannes Kepler Universität Linz seit Oktober 2009, Leiter der Abteilung für Praxis der Strafrechtswissenschaften und Medizinstrafrecht. Mitglied verschiedener gesellschaftspolitischer Kommissionen (Opferschutzkommission des Landes Oberösterreich, Strafvollzugskommission für Oberösterreich, Menschenrechtsbeirat beim Bundesministerium für Inneres) und parlamentarischer Gremien (Enquetekommission zur Reform strafrechtlicher Sanktionen, Justizunterausschuss zur Reform der Strafprozessordnung (StPO)).

Andrea Bronner, Dr.

Wiener Psychoanalytische Vereinigung, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie. Stellvertretende Vorsitzende der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung.

Christian Egarter, Univ.-Prof. Dr.

Außerordentlicher Universitätsprofessor für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Leiter der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin.

Thomas Frühwald, Dr.

Leitender Oberarzt der Abteilung für Akutgeriatrie am Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel, Wien. Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie. Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie. 2008 Verleihung des Berufstitels Professor. 2010 Verleihung des Ignatius Nascher-Preis für Geriatrie der Stadt Wien. Mitglied des Wiener Beirates für Bio- und Medizinethik. Mitglied des Beirates für Altersmedizin des Bundesministeriums für Gesundheit.

Ludwig Kaspar, Dr.

Facharzt für Innere Medizin (Kardiologie, Intensivmedizin), medizinischer Leiter des Gesundheitsportals „Netdoktor.at“, ehemaliger Leiter des Gesundheits- und Vorsorgezentrums im Sanatorium Hera, ehemaliger Sprecher der Austrian Hospital and Healthcare Services Plattform des Verband der Öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG) und Member of the Steering Committee (HOSPEEM, Brüssel).

Lukas Kenner, Univ.-Prof. Dr.

Professor für experimentelle und komparative Pathologie und stellvertretender Leiter des Instituts für Pathologie an der Medizinischen Universität Wien, Leiter der Abteilung für Labortier­pathologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien sowie stellvertretender Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Krebsforschung in Wien.

Maria Kletecka-Pulker, Dr.

Geschäftsführerin am Institut für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Medizinischen Universität Wien, Vorstandsmitglied bei der Österreichischen Plattform Patientensicherheit.

Ursula Köller, Univ.-Prof. Dr. MPH

Universitäts­professorin für medizinische und chemische Labordiagnostik an der Medizinischen Universität Wien, Vorstand des Institutes für Labormedizin mit Serologie und Infektionsdiagnostik im Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel.

Michael Mayrhofer, Univ.-Prof. Mag. Dr.

Universitätsprofessor für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht an der Johannes Kepler Universität Linz; Leiter des Law Lab des Linz Institute of Technology (LIT). Leiter der Österreichischen Akademie der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Johannes Gobertus Meran, Univ.-Prof. Dr. MA

Universitätsprofessor für Innere Medizin, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, Herausgeber des Diskussionsforums Medizinische Ethik, Mitherausgeber der Wiener Medizinischen Wochenschrift, Professor für Pastoralmedizin der philosophisch-theologischen Hochschule Heiligenkreuz, Mitglied des Vorstandes der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie.

Stephanie Merckens, Dr.

Juristin, Referentin für Bioethik und Lebensschutz sowie Beiratsmitglied des Instituts für Ehe und Familie der österreichischen Bischofskonferenz, Mitglied im Familienbeirat des Landes Oberösterreich, Mitglied im Kollegium des Landesschulrates Oberösterreich, ehemalige Rechtsanwältin.

Siegfried Meryn, Univ.-Prof. Dr.

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, geboren im Jahr 1954, ist Professor am Teaching Center (vormals Department für Medizinische Aus- und Weiterbildung) der Medizinischen Universität Wien, Facharzt und Professor für Innere Medizin und Additivfacharzt für Gastroenterologie und Hepatologie. Neben unzähligen weiteren Funktionen ist er der Gründer der Initiative „Nein zu krank und arm“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, schnelle und unbürokratische Hilfe für kranke Menschen mit Armutserfahrung bereitzustellen und als Sprachrohr für Armutsbetroffene öffentlich um Unterstützung zu werben.

Christina Peters, Univ.-Prof. Dr.

Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde sowie pädiatrische Hämato-Onkologie. Oberärztin der Abteilung für Stammzell­transplantation Sankt Anna Kinderspital, Wien. Mitglied des Obersten Sanitätsrats, des Wissenschaftlichen Ausschusses für Genanalyse und Gentherapie, des Wissenschaftlichen Ausschusses des BASG und AGES sowie der Leitethik-Kommission der Medizinischen Universität Wien. Stellvertretende Sprecherin der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie/Onkologie/Stammzelltransplantation. Ehemalige Leiterin der Pediatric Diseases Working Party der European Society of Blood and Marrow Transplantation (2008-2014), Mitglied des European Network for Pediatric Research at EMA.

Barbara Prainsack, Univ.-Prof. Mag. Dr.

Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien, davor zehn Jahre lang am Department for Global Health & Social Medicine am Londoner King’s College. Mitglied der “European Group on Ethics and New Technologies”, dem Beratungsgremium der Europäischen Kommission; Mitglied der Britischen Royal Society of Arts, und gewähltes ausländisches Mitglied der Königlichen Dänischen Akademie der Wissenschaften. Ihr neues Buch analysiert politische und soziale Aspekte der Personalisierten Medizin (New York University Press, 2017).

Walter Schaupp, Univ.-Prof. DDr.

Universitätsprofessor für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens Universität Graz, Mitglied des Ethikkomitees von Eurotransplant und des klinischen Ethikkomitees am Landeskrankenhaus Universitäts-Klinikum Graz.

Andreas Valentin, Univ.-Prof. Dr. MBA

Facharzt für Innere Medizin (Intensivmedizin, Kardiologie); Ärztlicher Direktor und Leiter der Abteilung Innere Medizin, Kardinal Schwarzenberg Klinikum, Schwarzach im Pongau; Präsident des Verband der Intensivmedizinischen Gesellschaften Österreichs (2018-2021); Past-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Internistische und Allgemeine Intensivmedizin und Notfallmedizin (2014-2017); Head of the Working Group on Quality Improvement of the European Society of Intensive Care Medicine; Gastprofessor an der Medizinischen Universität Wien (Josephinum).

Klaus Voget, Dr.

Ehemaliger Vorstand des Bezirksgerichts Donaustadt in Wien, Präsident der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), Präsident des Österreichischen Zivil-Invalidenverbandes (ÖZIV).

Ina Wagner, Univ.-Prof. Dr.

Emeritierte Universitäts­professorin, Technische Universität Wien, Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung, Adjunkt Professor, Universität Oslo, Visiting Professor, Sydney University of Technology.

Jürgen Wallner, Priv.-Doz. Dr. MBA

Privatdozent an der Rechtswissen­schaftlichen Fakultät der Universität Wien, Institut für Rechtsphilosophie, Leiter des Ethikprogramms (Klinische Ethik, Organisationsethik, Sozialethik) der Barmherzigen Brüder Österreich.

Christiane Wendehorst, Univ.-Prof. Dr. LL.M

Universitäts­professorin für Zivilrecht an der Universität Wien, Präsidentin des European Law Institute (ELI), wirkliches Mitglied und Vorsitzende des Akademierats der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bis 2008 Inhaberin eines Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Medizinrecht unter anderem an der Universität Göttingen, 2006-2008 Mitglied im Vorstand des Zentrums für Medizinrecht der Universität Göttingen, 1999-2005 Direktorin der Abteilung für Arzt- und Arzneimittelrecht, 2001-2008 Mitglied der Ethik-Kommission am Universitätsklinikum Göttingen, Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin.

Gabriele Werner-Felmayer, Univ.-Prof. Dr.

Außerordentliche Universitäts­professorin für Medizinische Biochemie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Aufbau des interdisziplinären Bioethik Netzwerks ethucation. Leitung der Austrian Unit und Vorstandsmitglied der European Division, International Network, UNESCO Chair in Bioethics (Haifa). Stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Wissenschaft & Verantwortlichkeit (WuV)“. Beirats-Mitglied im Forschungszentrum „Medical Humanities“, Universität Innsbruck. 2015-16 Visiting Professor, King’s College, London (Forschung zu Bioethik neuer Biotechnologien in der Medizin).