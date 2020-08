UNCATEGORIZED haunebu7 18:41

Also ein Mitglied des royalen Freimaurer Clubs Round Table Deutschland ?

Geht mal auf: http://www.rt23-stuttgart.com/past-prsidenten und scrollt mal runter zum Jahr 2005. Michael Ballweg ist dort für dieses Jahr als Past Präsident (ehemaliger Präsident) gelistet. Ab 40 scheidet man dann aufgrund der Statuten aus und wird in der Regel Old Tabler. Gibt es auch eine extra Seite für.

RT 23 Stuttgart ist ein Unterbezirk/Distrikt des weltweit agierenden und vernetzten Clubs an dessen Spitze kein geringerer als die Royale Hoheit Prinz Phillip als Schirmherr fungiert. Scrollt mal hier ein bisschen runter: https://www.round-table.de/geschichte-fakten/

Die direkte Verlinkung von RT23 Stuttgart auf der Round Table Deutschland Homepage findet ihr wenn auf diesen link geht und zum Distrikt 9 runterscrollt:

https://www.round-table.de/geschichte-fakten/beirat/

Wäre nett, wenn mal jemand in Kürze Michael Ballweg diesbezüglich interviewen könnte und ihn nach einer Stellungnahme zu seiner Mitgliedschaft bei den Round Tablers fragen könnte, ob da was dran ist und wenn ja ob ihm schon die Mitgliedschaft gekündigt würde, wegen seiner Beteiligung an den Querdenken Demos.

Entstehung des Geheimbundes

Round Table:

Auszug aus dem Buch “Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert“ von Jan Van Helsing, Kapitel 18:

CECIL RHODES UND SEINE RITTER DER TAFELRUNDE (THE ROUND TABLE)

Gary Allen schreibt hierzu in seinem Buch »Die Insider«:

»Die Organisation »THE ROUND TABLE« entsprang dem Lebenstraum des Gold- und Diamantenmagnaten CECIL RHODES, der nach einer ,Neuen Weltordnung,, strebte. Seine

Biographin, Sarah Millin, nannte es etwas konkreter ,den schlichten Wunsch nach der Regierung der Welt, »Rhodes Bindung an eine Verschwörung zur Verwirklichung der Weltregierung wird in einer Reihe von Testamenten belegt, die Frank Aydelotte in seinem Buch,»American Rhodes Scholarship« beschreibt:

Darin heißt es: » … In seinem ersten Testament erklärt Rhodes ausführlich sein Ziel: Die Ausdehnung der britischen Herrschaft über die ganze Welt (mit Englisch als Weltsprache, d. Verf) …. Die Gründung einer so großen Macht, daß danach jeder Krieg unmöglich ist, und die Förderung der Belange der Menschlichkeit. Das »Glaubens- bekenntnis« (Teil des Testaments) verbreitet sich über diese Ideen. Das Modell für seine Geheim- gesellschaft war die Gesellschaft Jesu (Jesuiten), obwohl er auch die Freimaurer erwähnte … «

Gary Allen schreibt weiter:

»Zu bemerken ist, daß der Urheber dieser Art von Geheimgesellschaften Adam Weishaupt war,jener berüchtigte Philosoph, der am 1. Mai 1776 den Orden der bayerischen Illuminaten mit dem Ziel einer Verschwörung zur Kontrolle der Welt gegründet hatte. Die Rolle von Weishaupts bayerischen Illuminaten bei der Vertretung der Thesen von der Schreckensherrschaft ist unbestritten. (…) Aydelotte fährt fort: »Im Jahre 1888 machte Rhodes sein drittes Testament…, und hinterließ alles LORD ROTHSCHILD (seinem Finanzier im Bergbauunternehmen) mit einem Begleitbrief, der die »schriftliche Substanz dessen, was zwischen uns besprochen wurde« enthielt. Diese, so vermutet man, bestand aus seinem ersten Testament und dem »Glaubensbekenntnis«, daß ein Postskriptum von Rhodes besagt: »Im Hinblick auf die angedeuteten Fragen nehmen Sie die Konstitution der Jesuiten, wenn erhältlich.

Anscheinend aus strategische Gründen wurde Lord Rothschild später aus der vorderen Reihe des Systems entfernt. Professor Quigley enthüllt, daß Lord Rosebury anstelle seines Schwiegervaters, Lord Rothschild, in Rhodes geheimer Gruppe aufgenommen und in Rhodes nächstem (und letztem) Testament zum Treuhänder ernannt wurde.« Die geheime Gesellschaft wurde nach dem Verschwörungsmuster in Kreisen von innen her aufgebaut. Professor Quigley informiert uns darüber, daß der zentrale Kern im März 1891 mit Rhodes Geldern gegründet wurde. Die Organisation wurde „für Rothschild,, von Lord Alfred Milner geführt… THE ROUND TABLE arbeitete hinter den Kulissen der britischen Regierung…