haunebu7 10:49

Es sind scheinbar Millionen angekündigt für diese Großdemo! Ich empfehle keineswegs sich Querdenken anzuschließen. Das scheint eine kontrollierte Opposition zu sein nach allen Hinweisen, die vorliegen (u.a. Verfechter des BRD-Grundgesetzes, Illuminatisymbolik)). Von Demos selbst halte ich selber nicht viel, da sich die Herrschenden davon nicht wirklich beeindrucken lassen und sie meistens keine klaren Ziele formulieren bzw. die Behebung von Ursachen fordern. Zudem wird mit aller Wahrscheinlichkeint Berlin nach der Demo zum „Corona-Risikogebiet“ deklariert. Doch Kopf in den Sand stecken und gar nichts tun hilft auch nicht weiter und vielleicht bringt die kommende Demo dann doch etwas, wenn tatsächlich mehrere Millionen erscheinen und kollektiv die Absetzung der jetzigen Regierung fordern und sich diesmal sogar vielleicht Polizisten auf die Seite des Volkes stellen! Es kommen sogar Leute aus anderen Ländern angereist. Es ist zu erwarten, dass Auslandsmedien über die wahrscheinlich größte Freiheits-Demo berichten wird, die es jemals in Europa gegeben hat. Dies ist somit eine seltene Chance, die wir nutzen sollten!

Allerdings scheint es viel sinnvoller zu sein, „Spaziergänge“ zu den Botschaften der USA und Russland zu machen.

Auf Transparenten könnten dann folgende Dinge gefordert werden:

✅ Friedensvertrag fordern

✅ Absetzung der jetzigen Regierung fordern

✅ Abschaffung des Parteiensystems fordern

✅ Neue Regierungsform fordern

✅ Austritt aus EU/NATO/WTO/UN fordern

✅ Abschaffung der Einkommensteuer fordern

✅ Herstellung der Souveränität Deutschlands fordern

✅ Freigabe von unterdrückten Technologien fordern

❗️Was die rechtliche Situation Deutschlands betrifft, so müssen die USA das wieder in Ordnung bringen, da sie diese erst herbeigeführt haben und keiner der Experten rund um BRD und Dt. Reich aus dem normalen Volk wirklich weiß, ob da nicht noch zusätzliche Geheimverträge oder Absprachen vorhanden sind was den Status Deutschlands betrifft. Dieses Chaos müssen (!) die Alliierten sogar beseitigen – vermutlich wenn ausreichend Leute danach fordern. Einen anderen Weg sehe ich da nicht, um aus der aktuellen prekären Situation halbwegs friedlich rauszukommen.

Leitet dies unbedingt an so viele Patrioten auf allen möglichen Plattformen weiter – auch an die fehlgeleiteten Querdenken-Teilnehmer! Holen wir so viele Leute aus so vielen Lagern wie möglich mit ins Boot!

Wir sind der Souverän!

@Daniel_Prinz_Offiziell