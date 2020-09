UNCATEGORIZED haunebu7 10:10

Sg. Fr. Bader,

ich möchte mich schon vorab für diesen langen Artikel entschuldigen, da ich weiß, dass sie das nicht besonders schätzen, aber ich habe ihn übersetzt, weil es vllt. manchen hier zu mühsam wäre, dies selbst zu tun… könnte dieser Artikel nicht am ehesten beschreiben, warum diese P(l)andemie kommen musste?? https://andreacecchi.substack.com/p/il-virus-giusto-al-momento-giusto?fbclid=IwAR1ZlF0CU55vo4QR-sQM0AzxbFciz7E0f-88mWTMF15LDjhz3JrGiTAYAkw – DER RICHTIGE VIRUS ZUR RICHTIGEN ZEIT

Kann ein Virus genau zum richtigen Zeitpunkt eintreffen, um als wahrer Segen angesehen zu werden? Für die Finanzunternehmen ist genau dies geschehen.

Ab Juni 2019 begann der REPO-Markt zusammenzubrechen und zeigte Anzeichen einer systemischen Gefahr. Die meisten Leute wissen nicht einmal, was REPOs sind.

In der Praxis handelt es sich um Pensionsgeschäfte, mit denen Banken und große Wirtschaftsteilnehmer Vermögenswerte (hauptsächlich Staatsanleihen) mit sehr kurzfristigen Geschäften austauschen, um sofortige Liquidität aus Gründen zu erhalten, die vor allem mit dem Kontrahentenrisiko verbunden sind, das sich aus hochspekulativen Geschäften ergibt auf dem Derivatemarkt. Die Alarmglocke beginnt im Juni zu läuten. Im September 2019 wird die Situation besorgniserregend. Wie beunruhigend? „Hände in Haar und Mund weit offen“ Typ besorgniserregend.

Ein Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (B.I.S.), der Zentralbank, die alle anderen Zentralbanken der Welt regiert, schlägt Alarm und lässt „seltsamerweise“ die Namen der vier beteiligten Wall Street-Hauptbanken aus. Er warnt davor, dass sich das Problem ausdehnt und auch den Devisenmarkt betrifft.

Dies ist der Markt, auf dem europäische und außereuropäische Banken Dollar für ihren operativen Bedarf an auf US-Dollar lautenden Operationen erhalten. Dieser Sektor funktioniert ähnlich wie Repo, und folglich breitet sich das Problem aus und wird global. Die Federal Reserve reagiert auf die von Herzen kommende Anziehungskraft der Banken, die aufgrund mangelnder Liquidität in Lebensgefahr sind, und sieht die Eröffnung einer außerordentlichen Versorgungsleitung von 350 Milliarden Dollar pro Tag vor, die in einigen Fällen sogar Spitzenwerte von über 800 erreicht. Aber das reicht nicht aus. Die Panik hört nicht auf. Um die Angelegenheit zu verschärfen, treten die großen Hedgefonds auch in den Wettkreis der REPOs ein, die das Geld der großen Pensionsfonds (ja, sogar INPS) verwenden, um in diesem sehr fischigen, aber risikoreichen Ozean Gewinne zu erzielen. Wochen vergehen und Banken vertrauen sich nicht mehr und der Währungskollaps rückt näher. Vielleicht ist nicht klar, was bei einem Währungszusammenbruch passieren kann. Es ist wirklich der schlimmste Fall. Bei einem monetären Zusammenbruch verschwindet die gesamte Liquidität, weil sie die Empfänger nicht mehr erreicht. Geschieht dies nicht, stoppt die Wirtschaft völlig. Wie ein abstürzendes Flugzeug: Jeder stirbt! Das Top-Management der Banken ist sich im Einvernehmen mit den Wirtschaftsmanagern einig, dass es bei einem Flugzeugabsturz notwendig ist, einen Absturz zu vermeiden und eine Lösung zu planen, die eine absolute Katastrophe vermeiden kann, und zumindest versucht, das Flugzeug so weit wie möglich zu machen… so süß wie möglich. Dies ist nicht so sehr, um uns zu retten, denen ist das egal, sondern um mehr von sich selbst und dem Paradigma zu retten, das es einigen Themen, einschließlich Banken, ermöglicht, sich an alle anderen zu klammern.

Im Oktober 2019 findet als bizarrer Zufall ein Gipfel zwischen sehr einflussreichen Einheiten namens EVENT 201 statt. Nur einen Monat nach der Alarmglocke des B.I.S https://www.ilsole24ore.com/art/17-settembre-2019-giorno-cui-sistema-finanziario-usa-ha-rischiato-collasso-ACgIeJ1 – bei dieser Gelegenheit wird ein globales Pandemieereignis simuliert, bei dem sich ein Virus mit geringer Letalität ausbreitet, dessen Eigenschaften genau denen entsprechen, die sich dann mit der uns allen bekannten Geschichte aus Wuhan verbreitet haben soll. Teilnehmer aus aller Welt erhalten ein operatives „Vademecum“. Ein echtes Aktionsprotokoll, wie man sich verhält und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn (im Oktober befanden wir uns noch in der hypothetischen Phase) sich ein Virus vom Typ Coronavirus verbreitet hat und wenn der gesamten Weltbevölkerung Eindämmungsmaßnahmen mitgeteilt wurden, die im Falle einer Pandemie umzusetzen sind. Am 21. Januar 2020 folgt der Davoser Gipfel, auf dem sich alle Mächtigen der Welt wieder versammeln. Am 23. Januar kündigt China die Sperrung an. Am 30. Januar 2020 hat die W.H.O. den globalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die Nachricht von dem Virus, das im Oktober nur hypothetisch war und wie durch ein Wunder simuliert wurde, kommt wirklich zustande, genau in der genauen Weise, wie es in der Übung EVENT 201 vorgesehen ist. Es scheint, dass die Übung eine allgemeine Probe war, bevor sie „in Szene ging“, wie in einem Planetenspiel.

Aber lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und zum explodierenden REPO-Markt zurückkehren, da alle über den Virus bis zum Erbrechen gesprochen haben.

Es gibt zwei und nur zwei Möglichkeiten, sich um einen kurzfristigen Geldmarkt zu kümmern:

1. Drücken Sie so viel Geld wie möglich hinein, um die Nachfrage am Laufen zu halten und zu verhindern, dass die von den Kreditgebern geforderten Zinsen steigen.

2. Stoppen Sie die Nachfrage nach Krediten aus der Weltwirtschaft.

Hier ist es notwendig zu verstehen, was das wirkliche Risiko ist. Das reale Risiko wird durch den steigenden Zinssatz dargestellt. Während dieses gesamten Zinszeitraums nahe oder gleich Null ist die Derivateblase überproportional gestiegen. Alles wird von einem sehr dünnen Faden getragen. Operationen mit sehr hohem Risiko, basierend auf dem virtuellen Austausch von Schuldverschreibungen, fast immer Staatsanleihen, die ein sehr prekäres Gleichgewicht aufweisen. Wenn aus irgendeinem Grund die Zinsen steigen, sinkt der Wert der zugrunde liegenden Sicherheiten und die Kettenreaktion beginnt wie bei einer nuklearen Explosion, bei der jeder Betreiber nach Liquidität sucht, die er nicht hat, um sich vor einem sofortigen Konkurs zu schützen.

Ich erkläre es vulgär: Wenn Sie mir 80 Euro leihen und ich Ihnen einen Gegenstand im Wert von 100 als Sicherheit gebe, fühlen Sie sich sicher. Aber wenn diese Sicherheit während des Darlehens nicht mehr 100, sondern 70 wert ist, bitten Sie mich, die Garantie der 30 fehlenden erneut einzugeben. Von wem bekomme ich die 30, die ich nicht habe? Und hier beginnt die Krise. Wenn diese Dynamik mit Tausenden und Billionen von algorithmischen Hochgeschwindigkeitsbörsen multipliziert wird, wobei Verwicklungen und Verflechtungen von Sicherheiten durch sehr risikoreiche Kredite unterstützt werden (Sicherheiten werden häufig nacheinander geliehen und neu verpfändet – unzählige Male) verstehen Sie, wie in einem Moment alles explodieren kann, wenn Sie nicht wie die Federal Reserve mit Eimern Geld eingreifen und bis zu 1000 Milliarden pro Tag erreichen.

Wie durch ein Wunder kommt dann Covid-19 an. Und was passiert?

Die Zentralbanken sind daher berechtigt, uneingeschränkt einzugreifen. Tausende Millionen oder Hunderte von Milliarden Dollar werden von Grund auf neu erstellt und nicht nur an Banken verteilt, sondern auch direkt an große Unternehmen. Mit dieser außergewöhnlichen Maßnahme wird der Fehler auf dem REPO-Markt behoben. Die Gegenparteien erhalten die fehlende Liquidität. Die allgemeine Nachfrage nach Krediten wird stattdessen durch die Sperrung gestoppt. Es war notwendig, der Wirtschaft und dem Handel ein erzwungenes Einfrieren aufzuerlegen, um die Ansteckung zu stoppen, die sich vom kurzfristigen Markt für Staatsanleihen ausbreitete, der die gesamte Weltverschuldung infiziert hätte. Dieser Schritt ist etwas schwieriger zu verstehen, aber auch der Gesamtbetrag der Kredite an Privatpersonen und Unternehmen trägt zur Berechnung des Gesamtrisikos bei, das sich auf die Berechnung des Zinssatzes auswirkt. Je höher das Risiko, desto höher die Rate. Und wenn das Risiko auf dem REPO-Markt, der Interbank ist, steigt, steigt die Möglichkeit eines Kettenausfalls. Seien wir ein für alle Mal ehrlich: Die Preise dürfen nicht steigen! Wenn ja: Es ist das Ende.

Die ganze Wirtschaft ist verschuldet. Wenn Sie von Dollar, Euro, Yen, Franken, Kronen, Yuan usw. hören, müssen wir immer daran denken, dass Währungen nichts anderes sind als Schuldtitel, die auf der Grundlage einer Schuldenwirtschaft ausgegeben werden. Geld existiert erst, nachdem eine Bank es geschaffen hat, indem sie jemanden verschuldet hat: Staaten, Einzelpersonen oder Unternehmen. Die Leute konzentrieren sich hauptsächlich auf die Börse. Das hat nichts damit zu tun. Es hat eine völlig andere Dynamik und selbst im Fall einer gelähmten Wirtschaft wie der jetzigen könnte es dank der neu geschaffenen Liquidität, die keinen anderen Ort zum Zusammenführen hat, sogar neue Höchststände durchbrechen. Der Kern der Sache ist der Schuldenmarkt. Die Leute wissen immer noch nicht, dass eine verrückte Wirtschaftskrise kommen würde. Niemand sagt dies, weil sie schwer zu erklären ist und nur wenige den Wunsch und die Kompetenz haben und die Menschen sich nicht die Mühe machen wollen, diese Dinge zu verstehen, die dann fast heimlich weitergehen können, ohne dass sich jemand darum kümmert. Es muss jedoch verstanden werden, dass das Virus eine Wirtschaftskrise gestoppt hat, die schlimmer ist als die, die wir jetzt erleben. Der Virus kam wirklich zur richtigen Zeit. Wenn es nicht angekommen wäre, wären die Zinssätze in die Höhe geschossen und der Schuldenmarkt und der Derivatemarkt (2,5 Millionen Milliarden – Schätzung von B.I.S.) wären in einer Supernova von viel, viel schlimmerem Ausmaß explodiert als das, was geschehen ist. Eine Krise, für die es kein Instrument gibt, um sie zu bewältigen.

Die Wirtschaft und damit die Nachfrage nach Krediten zu stoppen und die Banken mit frischer Liquidität zu überfluten, schien die am wenigsten schädliche Lösung zu sein. Zumindest für sie. Der Slogan „Alles wird gut“, den sie den kopflosen Zombies in den Mund steckten, wiederholte, dass alles für sie in Ordnung sein wird, nicht für uns, und dass der Währungskollaps vorerst nicht stattfinden wird, weil sie die Wirtschaft gestoppt haben, indem sie alle zu Boden geworfen haben. Wir stehen still, regungslos in einer Ecke wie in einem planetarischen Gefängnis. Durch das Speichern der REPOs wurden auch Hedgefonds und damit Pensionsfonds gerettet. Rentner können sich vorerst einfach ausruhen. Ihre Rente ist versichert.

Viele fragen sich dann: Was wird jetzt passieren? Wird es eine Erholung geben?

Absolut nicht! Es tut mir leid, es Ihnen zu sagen, und es tut mir auch leid, aber ich habe meinen Plan und werde einen speziellen Newsletter widmen, sobald er fertig ist.

Die Wirtschaft wird nicht neu starten. Es wird ein L-förmiger Graph sein, in dem nach dem vertikalen Zusammenbruch von jetzt eine lange Periode langsamer und anhaltender Stagnation auf Niveaus folgt, die viel niedriger sind als die vorherigen. 2019 war das letzte Jahr der Welt, wie wir es kennen. Mit 2020 kommt eine neue Realität und ob es uns gefällt oder nicht, es wird mindestens bis 2032 bei uns sein. Wenn beschlossen würde, alles wieder zu öffnen und zur vorherigen Situation zurückzukehren, wären wir in einem Moment oder am September 2019 wieder am Ausgangspunkt Explosion des REPO-Marktes. Diese Wahl war unvermeidlich. Es ist der kolossalste Fall von „zwischen dem Teufel und dem Tiefsee“ in der Geschichte der Menschheit.

Die Wirtschaft wird nicht neu starten, da es mit der totalen Blockade aufgrund der Sperrung und der Beschränkungen für die Eindämmung der Pandemie viele Misserfolge geben wird. Viele Menschen werden ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Sehr viele werden keine Miete mehr zahlen können. Wenn einerseits jemand nicht zahlt, gibt es andererseits jemand anderes, der nicht Geld behebt. Das Spiel ist Nullsumme. Insgesamt gibt es keinen wirtschaftlichen Gewinn, da die Summe sterilisiert wird. Was sind die möglichen Lösungen? Wie kommt es heraus? Es ist sehr schwierig. Ein Spiel mit großer Ausgewogenheit und langsamen und vorsichtigen Fortschritten ist erforderlich. Es wird Perioden des „Festziehens und Lockerns“ geben, immer mit dem Pandemierisiko, das durch Übelkeit verursacht wird, um die Freiheit der Menschen einzuschränken, indem kurze Freiheitsausbrüche wie dieser Sommer zugelassen werden, um im nächsten Herbst zurückzukehren, um die Schlinge zu straffen, und so weiter.

Um diesen Moment zu beschreiben, erinnere ich mich an ein Angelabenteuer auf den Bahamas, meiner zweiten Heimat. Bei Flut bin ich mit dem Kajak angeln gegangen. Flut kann als ausreichende Liquiditätsdeckung verstanden werden, die es Ihnen ermöglicht, schwebend über den Fallstricken des Meeresbodens zu navigieren. Bei meiner Rückkehr hatte sich die Flut einige Meter zurückgezogen, und um die Straße zu erreichen und nach Hause zurückzukehren, musste ich ein Stück sehr flaches Wasser mit Steinen und scharfen Korallen, einschließlich Seeigeln, überqueren. All dies mit einigen rauen Hausschuhen, die mich nur teilweise schützten. Das Risiko bestand darin, seine Füße zu verletzen, auszurutschen, das Kajak zu brechen und den Fisch zu verlieren, den ich gefangen hatte. Ich musste einen Weg finden, um Fische, Füße und Kajaks sicher zurückzubringen. Der einzige Weg war, langsam vorzugehen. Untersuchen Sie den Boden, bevor Sie einen Schritt machen. Ziehen Sie dann, sobald Sie vorgerückt sind, das Boot nach Möglichkeit auf dem Wasserschleier hinter sich oder laden Sie es mit Ihren Armen, um es an einen sicheren Punkt zu bringen. Und so weiter für mehrere Stunden unter der tropischen Sonne bis zum Ende der Route. Es war ein Test für Geduld, Kraft und Geschicklichkeit, das Risiko zu berechnen, das vor jedem Schritt ausgeführt werden musste, wobei jeder Pool mit tieferem Wasser und jede sicherere Unterstützung genutzt wurde, um meinen Fuß zu platzieren, ohne mich zu schneiden oder zu rutschen. Dies sind die Eigenschaften, die diejenigen haben sollten, die in diesem Moment in der Lage sind, die beste Strategie zu entwickeln, um die gesamte Menschheit aus dieser heimtückischen „Ebbe“ herauszuholen, in der wir uns befinden und genau wissen, dass wir die falschen Schritte uternehmen könnten. Es besteht die Gefahr, dass nicht nur irreparabler Schaden angerichtet wird, sondern auch alles sinkt und verloren geht.

Fragen wir uns also: Haben wir diese Art von Führer in der Welt? Gibt es Männer oder Frauen, die in der Lage sind, die Zügel zu übernehmen und die Menschheit weise zu einem sicheren Boden zu führen, auf dem ein solideres und nachhaltigeres Wirtschaftsmodell wieder aufgebaut werden kann? Und die Führer, die wir haben: Werden sie es tun wollen?

Die Lösung wäre nun, kolossale öffentliche Infrastrukturarbeiten durchzuführen, bei denen Menschen beschäftigt wären, und angemessene steuerliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Stabilität der Geldströme zu gewährleisten. Die Fusion zwischen den Zentralbanken und der Regierung würde den für die Durchführung dieser Arbeiten erforderlichen Finanzierungsmechanismus erleichtern. Donald Trump ist ein Meister des Bankrotts, der als Unternehmer vor allem im Casino-Bereich und damit beim Glücksspiel mehrere erlitten hat. Ironischerweise scheint er die richtige Person zu sein, um einen globalen Bankrott zu bewältigen, der durch das Wettkasino auf dem REPO-Markt verursacht wird. Angesichts seiner Erfolge und früheren Erfahrungen: Er ist einer der Fachleute!

In den nächsten Schritten wird eine Welt-Kryptowährung angekündigt, die zunächst nur zur Kompensation zwischen Zentralbanken verwendet wird. Es wird eine Kryptowährung auf Goldbasis sein. Die Länder mit den größten Goldreserven werden die dominierenden sein. Deshalb wollten sie Italien zurücksetzen. Das Ziel ist es, dass wir unser Gold verkaufen, das immer noch an der 4.Stelle in der Welt liegt. Wir hoffen, widerstehen zu können. Die USA an erster Stelle. China und Russland haben begonnen, das gesamte vor zehn Jahren produzierte Gold zu kaufen. Sie haben es nicht gekauft, um es weiterzuverkaufen. Sie haben es gekauft, weil sie als Protagonisten spielen wollen.

Gold wird daher wieder seine führende Rolle im neuen Wirtschaftssystem einnehmen. Dies liegt auch daran, dass Gold von Natur aus knapp ist und die Wirtschaft nicht exponentiell expandieren kann, wodurch ein solches Ungleichgewicht entsteht und eine solide Grundlage für einen nachhaltigeren Neustart geschaffen wird, was auch mit den „grünen“ Modus der Vorschriften übereinstimmt. Gewöhnen wir uns an all das und berechnen unsere Schritte gut, um unbeschadet aus der „Ebbe“, die die kommenden Jahre charakterisieren wird, davonzukommen. Bis 2025 wird es eine Einigung geben. Dann ein langsames Tempo bis 2032. Also: das ist die neue Realität: mehr oder weniger! Wir müssen mit weniger mehr erreichen. Schärfen Sie Ihren Verstand und beschäftigen Sie sich. Andernfalls wird es in einer Ecke außerhalb des Spiels ein Einkommen aus staatlichem Lebensunterhalt und einen langsamen Tod geben.

Ich wünsche Ihnen von Herzen weiterhin alles Gute und geben Sie auf sich acht!!

