Fast jedes sensationelle tragische Ereignis ist mit dieser Zahl verbunden.



911 Terroranschlag. 9-11-2001 = 23

Im Jahre 44 v. Chr. wurde Julius Cesar erstochen (in Gematria = 44 = Evil Forces)

Octavius ​​ließ 2300 Menschen wegen Caesars Tod hinrichten.

33 Bergleute waren 69 Tage (2300 Fuß) unter der Erde in der „chilenischen Bergbaukatastrophe“ gefangen.

Die Hiroshima-Bombe wurde um 8:15 Uhr abgeworfen. 8 + 15 = 23

Die Bombardierung von Oklahoma City fand am 19. April 1995 oder am 19. April 1995 statt. 4 + 19 = 23

Die Belagerung von Waco TX fand am 19. April 1993 statt. 4 + 19 = 23

Der 19. April ist die „Landung der 33 Patrioten“ in Uruguay (Beachten Sie die Freimaurer Nr. 33).

Die Titanic sank am 15.4.1912. 23

Der Ursprung der Arten wurde 1859 veröffentlicht. 1 + 8 + 5 + 9 = 23

William Shakespeare wurde am 23.4.1564 = 25 geboren. Gestorben am 23.4.1616. = 23 im Alter von 52 Jahren. Geboren und gestorben am 23. Tag des Monats. Beachten Sie, dass die Wurzelsumme seines Geburtstages der Spiegel seines Todesalters ist.

Der explodierende TWA-Flug 800 stürzte am 17. Juli 1996 ab und tötete 23 Menschen. Die zwei geborgenen Sitze mit Splitterschaden waren 23J und 23K.

Der Tempelritter hatte 23 Großmeister.

Der 13. Oktober ist der Monat und Tag, an dem die Tempelritter in Frankreich festgenommen wurden. Oder 10-13. Oder 23. Oder 10 = Dominanz / Vollendung. 13 und dann 23. ALLE extrem freimaurerischen / esoterischen Zahlen.

WTC oder World Trade Center. W = 23 T = 20 C = 3. Oder laut vorlesen 23 20 3. Oder 2323. 23 + 23 = 46. Wir hatten 23 Chromosomen von jedem unserer Eltern für insgesamt 46. E Pluribus Unum. „Von vielen einer.“ Ein Gebäude steht jetzt an der Stelle, an der einst zwei standen, und es heißt wörtlich „One World Trade Center“ oder 1WTC oder 12323. Oder 11. Oder 9 + 1 + 1. Das Gebäude hat die Numerologie „fixiert“, um die Resonanz des Rituals aufrechtzuerhalten.

Der Einsturz des World Trade Center-Gebäudes 7 wurde 23 Minuten vor dem tatsächlichen Absturz aufgrund eines kontrollierten Abrisses angekündigt.

Pres. Trump kündigte an, dass er genau 23 Jahre nach dem Bombenanschlag auf Oklahoma City zur Wiederwahl kandidieren würde.

Rudy Giuliani trat genau 23 Jahre nach dem Bombenanschlag auf Oklahoma City dem Rechtsteam von Trump bei.

Erfinder Dr. Pepper, Freimaurer Charles Alderton, Erfinder von Dr. Pepper formulierte es mit 23 Geschmacksrichtungen.

Als 23. Nummer des Alphabets verwendet die weiße Vorherrschaft die Nummer, um die rassische Überlegenheit zu kennzeichnen.

Die Adresse für die Freemasons Lodge in Stafford, England, lautet 23 Jaol Rd.

Die Grand Lodge der Freien und Akzeptierten Maurer in New York befindet sich in der 23rd St.

Die Cheops-Pyramide besteht aus rund 2,3 Millionen Blöcken.

Ohne Staatsviertel befinden sich auf jeder US-Münze genau 23 Buchstaben und Ziffern.

Die Templer hatten nur 23 Großmeister. Jacques de Molay war der 23. und letzte der Großmeister der Templer. „Jacques de Molay, du bist nichts!“

Der 13. Oktober (10 + 13 = 23) ist der Monat und Tag, an dem die Tempelritter in Frankreich verhaftet wurden. Daher gilt Freitag, der 13. Oktober, als Tag des Peches. Erstaunlich, wie alles zusammenpasst, nicht wahr?

Sie haben die Gründung der Federal Reserve Bank am 23. Dezember 1913 vergessen – sowohl 23 als auch 13 sind mächtige Zahlen des Okkultismus.

Die 23 in der Wissenschaft

Die Ordnungszahl von Vanadium.

L. Ron Hubbard; Sein Axiom 23: Alle Gedanken befassen sich mit Bewegung.

Die Zahl 23 ist die 1. Primzahl, bei der beide Ziffern Primzahlen sind, die sich zu einer Primzahl addieren.

2300 Grad war die maximale Hitze der Feuer, die 911 in den Zwillingstürmen brannten. Die Feuer sollen 69 Tage lang gebrannt haben.

23 Axiome in Euklids Geometrie.

2 geteilt durch 3 = 0,666

W ist der 23. Buchstabe des Alphabets. Zwei Enden des Buchstabens zeigen nach unten, drei Enden nach oben. 23.

Auf einer Tastatur befindet sich das W direkt zwischen und unter den Tasten Nummer zwei und Nummer drei.

Die ersten sechs Ziffern von Pi entsprechen 23.

Die erste Übertragung des Morsecodes war das, was Gott getan hat “, Nummer 23:23

Die Erdachse beträgt 23,5 ° in Bezug auf ihre Ebene.

Das Geburtstagsparadoxon besagt, dass eine Gruppe von 23 zufällig ausgewählten Personen die kleinste Zahl ist, wobei eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% besteht, dass zwei Personen denselben Geburtstag haben.

23 ist die Breite der Arecibo-Nachricht, die auf der Suche nach außerirdischer Intelligenz in den Weltraum gesendet wird.

Normale menschliche Geschlechtszellen haben 23 Chromosomen. Andere menschliche Zellen haben 46 Chromosomen, die in 23 Paaren angeordnet sin