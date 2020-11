UNCATEGORIZED haunebu7 14:30

Ergebnisse

In Wuhan gab es 10.652.513 berechtigte Personen im Alter von ≥ 6 Jahren (94,1% der Gesamtbevölkerung). Das Nukleinsäure-Screening wurde in 19 Tagen (vom 14. Mai 2020 bis 1. Juni 2020) abgeschlossen und testete insgesamt 9.899.828 Personen von 10.652.513 berechtigten Personen (Teilnahmequote 92,9%). Von den 9899.828 Teilnehmern hatten 9.865.404 keine vorherige Diagnose von COVID-19, und 34.424 wurden COVID-19-Patienten geborgen.

Das Screening der 9.865.404 Teilnehmer ohne COVID-19-Vorgeschichte ergab keine neu bestätigten COVID-19-Fälle und identifizierte 300 asymptomatisch positive Fälle mit einer Erkennungsrate von 0,303 (95% CI 0,270–0,339) / 10.000. Die mittleren altersstratifizierten Ct-Werte der asymptomatischen Fälle sind in der Ergänzungstabelle 1 gezeigt. Von den 300 asymptomatisch positiven Fällen stammten zwei aus einer Familie und zwei aus einer anderen Familie. In diesen beiden Familien gab es keine zuvor bestätigten COVID-19-Patienten. Insgesamt wurden 1174 enge Kontakte der asymptomatisch positiven Fälle verfolgt, und alle wurden negativ auf COVID-19 getestet. Es gab 34.424 zuvor wiederhergestellte COVID-19-Fälle, die am Screening teilnahmen. Von den 34.424 Teilnehmern mit einer COVID-19-Vorgeschichte wurden 107 erneut positiv getestet, was eine Repositivrate von 0,310% (95% CI 0,423–0,574%) ergab.

Viruskulturen waren für alle asymptomatischen positiven und repositiven Fälle negativ, was darauf hinweist, dass in positiven Fällen, die in dieser Studie nachgewiesen wurden, kein „lebensfähiges Virus“ vorhanden war.

Alle asymptomatischen positiven Fälle, repositiven Fälle und ihre engen Kontakte wurden mindestens 2 Wochen lang isoliert, bis die Ergebnisse der Nukleinsäuretests negativ waren. Keiner der festgestellten positiven Fälle oder ihre engen Kontakte wurden während der Isolationsperiode symptomatisch oder neu mit COVID-19 bestätigt. In diesem Screening-Programm wurden Einzel- und Mischtests für 76,7% bzw. 23,3% der gesammelten Proben durchgeführt. Die asymptomatischen positiven Raten betrugen 0,321 (95% CI 0,282–0,364) / 10.000 bzw. 0,243 (95% CI 0,183–0,315) / 10.000.

Zu den 300 asymptomatisch positiven Personen im Alter von 10 bis 89 Jahren gehörten 132 Männer (0,256 / 10.000) und 168 Frauen (0,355 / 10.000). Die asymptomatische positive Rate war bei Kindern oder Jugendlichen unter 17 Jahren am niedrigsten (0,124 / 10.000) und bei älteren Menschen ab 60 Jahren am höchsten (0,442 / 10.000) (Tabelle 1 ). Die asymptomatische positive Rate bei Frauen (0,355 / 10.000) war höher als bei Männern (0,256 / 10.000).

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w