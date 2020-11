UNCATEGORIZED haunebu7 10:01

Wenn Sie den Weg zu diesem Blog gefunden haben und dies irgendwie noch nicht gehört haben, dann ist es mir eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass dies tatsächlich der Fall ist. Stanley Kubrick, am bekanntesten für seinen Film 2001: A Space Odyssey , starb 666 Tage vor dem ersten Tag des Jahres, den er in seinem Film darstellt. Darüber hinaus, dem Tag , an dem er gestorben 7. März th- auch die 66 zufällig th Tag des Jahres! Ein seltsamer Zufall und ein schöner Soundbite. Ich bin mir nicht sicher, wer zuerst darauf hingewiesen hat, aber es dauerte nicht lange, bis jemand es bemerkte , wie diese archivierte Seite von Mark Seely aus dem Jahr 2002 bestätigen kann.

Nach seiner Website – oder den Fragmenten seiner Website, die noch über die Wayback-Maschine verfügbar sind – zu urteilen, war Mark Seely bereits vor dem 11. September ein wahnsinniger, rassistischer , homophober Wahnsinniger , der in einem reaktionären, fundamentalistisch-christlichen Realitätstunnel verankert war, der von Ängsten gestützt wurde bevorstehende globale Versklavung durch die Neue Weltordnung. Das war sein „Set“ und daher war der 11. September sein „Setting“, was für eine wirklich schlechte Reise gesorgt zu haben scheint . Als die Türme fielen, musste es ihm – und vielen anderen – so vorgekommen sein, als würde das gesamte Gebäude der Realität direkt vor seinen Augen zusammenbrechen („verstauben“), und das liegt daran, dass es so war. Zumindest auf der prosaischsten Ebene hat sich die Vorstellung der Vereinigten Staaten als undurchdringliche Festung / Leuchtfeuer der Freiheit bewährt Komm zusammen, als wir erkannten, wie schwer es war, einen Feind zu haben: Jemand da draußen hasste uns und wollte, dass wir tot sind. So ging die Erzählung jedenfalls. Aber für Seely und andere seiner Art war dieser Feind kein anderer als der Herr der Dunkelheit, Satan selbst und seine eindeutige Visitenkarte, die Nummer des Tieres, 666 , saß dort in klarer Sicht und nirgends klarer als in den Werken von Stanley Kubrick.

Wie Seely im Jahr 2002 gezeigt hat und wie viele andere seitdem, ist die Zahl in Kubricks Filmen allgegenwärtig. In A Clockwork Orange, als Alex de Large seinen beiden alten Droogien Georgie & Dim wieder vorgestellt wurde, stellen sie fest, dass sie Polizisten geworden sind, ihre Abzeichen sichtbar sind und wir sehen, dass einer von ihnen # 665 ist und der andere # 667, was bedeutet, dass Alex der fehlende # 666 ist:

Oder nehmen Sie das Raumschiff Discovery aus dem Jahr 2001: Eine Weltraum-Odyssee von hinten gesehen:

Die Schiffsmotoren sind in drei separaten Sechsecken oder sechsseitigen Figuren untergebracht . Da ist es, 666 , die Zahl von Kubricks magischem Sohn / Sonne, genau dort, die auf den Arsch von Kubricks kosmischen Spermien klatscht und dich direkt ins Gesicht starrt, während er herausdriftet, um das Ei des Weltraums zu befruchten und den neuen Mann zu empfangen. Kubrick verspottet den Zuschauer praktisch mit diesem Arrangement in all seinen Filmen, wagt es nur, es zu sehen und lacht, wenn Sie es komplett vermissen. Die Tatsache, dass Kubrick 666 Tage vor dem eigentlichen Jahr 2001 gestorben ist, scheint nur das i-Tüpfelchen zu sein, ein letztes Grinsen jenseits des Grabes des Meistermagiers, der die Vorstellung genoss, dass niemand jemals wirklich verstand ihn oder seine Arbeit. So etwas wie ein kosmisches Kichern. Ende der Geschichte. Oder ist es?

Nicht ganz. Da ist noch etwas anderes. Etwas Nörgelndes an mir. Es ist eine wichtige Frage. In der Tat sehr wichtig. Es scheint, als ob das ganze Geheimnis von Stanley Kubrick und das, worum es ihm ging, von der Antwort auf diese Frage abhängen könnte. Wenn ich mich irre, esse ich Krähe, aber es ist eine Frage, die meiner Meinung nach noch niemand gestellt hat, zumindest nicht in einem öffentlichen Forum. Hier, meine Freunde, ist die Frage, die mir mein berühmter Lebenspartner gestellt hat, als er von der Kubrick / 666-Tage-vor-2001-Todesanomalie hörte:

WAS PASSIERTE DANN 666 TAGE VOR STANLEY KUBRICK’S TOD?

Das ist eine verdammt gute Frage. Also steigen wir in unsere Zeitmaschine und führen die Due Diligence durch. Wenn wir am 7. März 1999 beginnen und diesen Tag als ersten Tag zählen und bis 666 rückwärts zählen, landen wir am 11. Mai 1997. Hmm. 5/11/97. Nichts Denkwürdiges fällt sofort ein. Ich war 9 Jahre alt und tat Gott weiß was. Was auch immer 9-Jährige damals taten. Es war ein Sonntag, also wahrscheinlich nicht viel. Vielleicht ein paar Bagel Bites gegessen, ferngesehen . In dieser Nacht gab es eine neue Folge von Die Simpsons , als es noch sehenswert war. Timecop war der NBC Sunday Night-Film, aber ich bezweifle, dass ich ihn sehen konnte. Gleiches gilt für die Premiere der Mini-Serie des Abends, Mario Puzos The Last Don .

Diese beiden Medien sind in diesem Zusammenhang interessant, und vielleicht werde ich eines Tages darauf zurückkommen, aber genug ins Stocken geraten. Hier ist , was wirklich passiert ist am 11. Mai, 1997, 666 Tage vor Stanley Kubrick starb:

Die Bedeutung davon kann nicht genug betont werden. Dies war das erste Mal, dass eine künstliche Intelligenz eine menschliche Intelligenz in einem Schachspiel im professionellen Stil besiegen konnte. Es machte weltweit Schlagzeilen. Kasparov hatte Deep Blue im Jahr zuvor geschlagen und dies war der Rückkampf. Kasparov verloren, aber er tat es nicht nur verlieren, verlor er auf diese :

Wo habe ich gesehen , dass vor?

Es wurden ganze Bücher zum Thema nur dieser Maschine geschrieben, nur dieses Match. Einer von ihnen heißt „HALs Vermächtnis: Der Computer von 2001 als Traum und Wirklichkeit“. In diesem Buch gibt es ein Kapitel, in dem die Spielstile von HAL & Deep Blue verglichen werden. Das klingt irgendwie lächerlich, wenn Sie mich fragen, wenn man bedenkt, wie wenig Informationen wir über den Spielstil von HAL haben, aber das sind Schachfanatiker für Sie. In ähnlicher Weise wurden weitere Wörter geschrieben, in denen die interessanten Parallelen zwischen Schach-KI, wie sie 2001 vorgestellt wurden, und KI, die Schach im wirklichen Leben spielen, erwähnt wurden. In meiner flüchtigen Recherche scheint es mir jedoch, dass niemand auf die wahnsinnig offensichtliche Tatsache hingewiesen hat, dass Deep Blue genau aussieht wie der Monolith & im weiteren Sinne HAL selbst.Es gibt nicht einmal einen kleinen Leckerbissen (den ich finden kann), der feststellt, dass „Deep Blue’s Design vom Film 2001 inspiriert wurde .“ Nichts, nur das Bild. Oh, & ein einsatziger Kommentar auf chess.com von vor 7 Jahren, der die Ähnlichkeit im Aussehen feststellt. Beachten Sie auch das prominente IBM-Logo auf der Oberseite von Deep Blue und die bekannte Tatsache, dass HAL eine Chiffre für IBM ist, ein Unternehmen, das im Laufe des Jahres 2001 eine herausragende Rolle spielt : A Space Odyssey & das sehr stark impliziert ist, waren die ursprünglichen Hersteller des HAL 9000 . Clarke & Kubrick haben das zufällig gekreidet, aber komm schon, ja richtig.

Was haben wir hier? Was schauen wir uns an?

Wir haben den (damals) fortschrittlichsten Schachcomputer der Welt, Deep Blue, der zum ersten Mal einen Menschen entscheidend besiegt. Der Computer selbst ist eindeutig dem Monolithen und dem KI-Computer HAL (der selbst ein Rendering des Monolithen ist) nachempfunden und spielt auch Schach und besiegt einen Menschen (durch Täuschung). Deep Blue wurde von IBM gebaut, dem Unternehmen, von dem der Name HAL abgeleitet wurde und das HAL überhaupt erst gebaut hat. Und es geschah genau 666 Tage vor Stanley Kubricks Tod, der selbst 666 Tage vor dem 1. Januar 2001 stattfand.

Ich frage dich, wie kann das sein ? Außerordentliche Ansprüche erfordern möglicherweise außergewöhnliche Beweise, aber was ist mit außergewöhnlichen Tatsachen? Was brauchen sie? Etwas anderes, nehme ich an.

Nach der bescheidenen Meinung dieses Erzählers ist dies nicht nur „etwas, das passiert ist“. Dies kann nicht „Eines dieser Dinge …“ sein. Dies kann bitte nicht das sein. Und für das, was ich sagen möchte, kann ich nicht. Dies war nicht nur eine Frage des Zufalls. Ohhhh. Diese seltsamen Dinge passieren die ganze Zeit …

