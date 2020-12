UNCATEGORIZED haunebu7 14:42

Langsam kommen auch in Österreich die meisten auf den Trichter, dass Corona nur eine Farce ist. Dies ist erkennbar am Spott über einen patscherten Versuch, Amazon als „Kaufhaus Österreich“ Konkurrenz zu machen; wer sich hier aber lustig macht, landet unweigerlich bei der Frage, ob die Regierung bei Corona überhaupt jemals aufrichtig war. Alles scheint untrennbar auch mit der Entwicklung in den USA verbunden, wo Corona den Demokraten sehr nützlich war, weil ihr Kandidat Joe Biden sich so nicht mit den Wahlkampfauftritten von Donald Trump messen musste. Über die Ausrichtung von Medien müssen wir uns nicht wundern, wenn bekannt ist, dass Google – einer der großen Gewinner der P(l)andemie – auch in Verlage investiert, etwa in Deutschland. Wir sollten auch bedenken, dass längst das Militär mobilisiert wird, als ob es sich bei „dem Virus“ um einen Feind handelt und z.B. Alternativmedien mit diesem kollaborierten. Zugleich aber wird die Auseinandersetzung auch härter, die kritische Anwälte und Ärzte mit denen führen, die das rechtfertigen helfen, was unter dem Corona-Deckmantel vorangetrieben wird. Wer im Zweifel darüber ist, ob drastische Maßnahmen nicht durch eine Pandemie legitimiert sind, sollte sich ansehen, was Ärzte dazu sagen, die ihren normalen Alltag (auch in einer Klinik) zum Vergleich heranziehen. Deshalb binde ich zwei Videos mit der Grazer Ärztin Konstantina Rösch ein, die erklärt, warum sie bereits im Frühjahr stutzig wurde; man möchte eigentlich meinen, dass sie eine interessante Gesprächspartnerin für Medien und Politiker sei, doch weit gefehlt.

weiter: https://alexandrabader.wordpress.com/2020/12/01/corona-alles-nur-gelogen/