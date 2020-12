Neue Seltsamkeiten der Pandemie – Studie aus England wirft Fragen nach dem Sinn von Lockdowns auf — uncut-news.ch

Zu den Seltsamkeiten in der Überschrift ergänzen wir nunmehr noch Seltsamkeiten einer Studie, die gerade im Lancet erschienen ist. Wie mittlerweile Normalität ist ein ganzes Autorenrudel für die Studie mit dem Titel ” Community prevalence of SARS-CoV-2 in England from April to November 2020: results from the ONS Coronavirus Infection Survey” (ab sofort Pauwels et…