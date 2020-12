UNCATEGORIZED haunebu7 11:33

DrOsten: „We are now losing public trust. Certainly. .. Because the disease is not existing! [sic] It’s not there. .. Even though the incidence goes up, the fatalities don’t go up. There are no dead people.“

DrOsten: "Wir verlieren jetzt das Vertrauen der Öffentlichkeit. Sicher. .. Weil die Krankheit nicht existiert! Es ist nicht da. .. Obwohl die Inzidenz steigt, steigen die Todesfälle nicht. Es gibt keine Toten. "