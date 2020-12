UNCATEGORIZED haunebu7 22:23

ATOMBOMBEN GIBT ES NICHT -ALLES NUR EINE GIGANTISCHE FIKTION!

Wer heute noch glaubt, Lee Harvey Oswald habe John F. Kennedy ermordet, oder daran, blutige Amateure, die nicht einmal eine Cessna fliegen konnten, seien für 9/11 verantwortlich, glaubt auch an den Weihnachtsmann.

Gleichwohl: lch muss gestehen, dass auch ich mehr als verwundert war zu hören, es gäbe keine Atombomben, es handele sich nur um einen riesigen Schwindel, den im Wettlauf der Systeme zunächst die USA, später dann die anderen sog. „Atommächte“ inszenierten, um ihre Gegner (und den ahnungslosen Rest der Weltöffentlichkeit) in Angst und Schrecken zu versetzen und ihre (vermeintliche) militärische Überlegenheit zu demonstrieren gigantischen Schwindel eingelassen habe, könne, verständlicherweise, nicht mehr aus dem Lügenkonstrukt aussteigen.

„Inzwischen haben viele festgestellt, dass es diese die Atombombe nie gab, nicht gibt und nie geben kann. Alle Geschichten darüber sind frei erfunden. Angefangen für die Öffentlichkeit hat alles mit der teilweisen Vernichtung von Hiroshima und Nagasaki durch amerikanische Bomberpiloten.

Dazu mussten dann natürlich kleinere Lügen der großen schützend beistehen. Ein enormer Propagandaapparat wurde aufgefahren, der heute sogar etwas von einer deutschen Atombombe vor 1945 faselt. Die geschundene deutsche Seele nimmt ja ein Hoch auf den deutschen Erfindergeist gerne mit.

Heute kann mit absoluter Sicherheit zugegeben werden: die Atombombe haben nicht wir Deutschen erfunden. Die Kriegspropaganda der Alliierten war es und sie arbeitet heute unvermindert an den nuclear weapons of mass destruction weiter!“

Gegen Ende der 1950er-Jahre wurde in Hiroshima das Atombomben-Museum eröffnet. Im Erdgeschoss des Museums befand sich eine Propaganda-Ausstellung für amerikanische Kernkraftwerke.

Die Vereinigten Staaten haben von Beginn an mit großem finanziellem Aufwand das Projekt betrieben, den Menschen einzureden, dass die Kernenergie eine saubere und billige Technik und eine Wiedergutmachung für Hiroshima und Nagasaki sei.

Jedenfalls, so die Verfechter der „Atom bomben-Lüge“, sei eine nukleare exponentielle Kettenreaktion und dadurch eine plötzliche Freisetzung von reiner Energie physikalisch nicht möglich; jede nukleare Kettenreaktion oder Kernspaltung müsse, wie in einem friedlichen Kernenergiereaktor auch, moderiert werden.

Was, indes, geschah in Hiroshima? Und in Nagasaki? Wirklich.

„Hiroshima und Nagasaki wurden nelle Napalm-Luftangriffe Napalm Bomben verwendet. Ähnlich wie in Tokyo, Yokohama und mehr als 90 anderen japanischen Städten, wo Hunderttausende getötet wurden.

Atombombe gab es nie, da sie nicht funktionierte. Dass sie Die funktionierte ist reine Lügen-Propaganda.

Beide japanischen Städte (Hiroshima und Nagasaki] wurden durch eine US Standard Napalm- Flächenbombardierung zerstört.

Gefolgt von einzelnen Benzinbomben, die explodierten und eine Wolke aus feinem Benzinnebel über der Stadt in Brand setzten.

Es sah wie ein Blitz aus, der als Atombombe berichtet werden konnte.

Die japanischen Häuser waren im Großen und Ganzen einfache Holzgebilde, die schnell niederbrannten. Bäume hingegen brannten nicht so leicht. Mauern aus Beton und Ziegelgebäude blieben intakt. Solide Bankgebäude wurden innen noch nicht einmal beschädigt.

Die USA schufen sofort die Bürgerzensurabteilung CCD (Civil Censorship Detachment) Jeder, der Photos von den Ruinen Hiroshimas und Nagasakis machte und andeutete, dass die Atombomben ein Schwindel seien, wurde ua verhaftet und hingerichtet.

Die Japaner spielten schnell mit und verkündeten, dass zwei Atombomben Japan getroffen hatten und dass Japan kapitulieren müsse. Die amerikanische Zensur erledigte den Rest. Historiker wurden getäuscht

Klaus Fuchs, Physiker, nach seiner Flucht aus Nazi-Deutschland einer derer, die in US-amerikanischem Dienst versuchten, die

Atombombe zu bauen, später russischer Spion fand bald heraus, dass das Manhattan Project Bau der Atombombe ein Misserfolg war und verriet diesen Umstand an die Russen.

1950 wurde Fuchs verhafet, eingesperrt und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.

Weniger glimpflich erging es dem Ehepaar Ethel und Julius Rosenberg: wegen angeblicher oder tatsächlicher Spionage, will meinen: wegen Verrats von Geheimnissen beim Bau der Atombombe resp. beim gescheiterten Versuch, eine solche zu bauen zum Tode verurteilt und hingerichtet; trotz heftiger Proteste von Papst (Pius XII.) bis Albert Einstein, von Picasso bis zu Brecht und Sartre.

„Der erste erfundene US Atombombentest fand New Mexiko statt. Präsident Truman wurde informiert, der deinerseits Stalin signalisierte, dass die USA eine neue Waffe hätten.

Klaus Fuchs hatte bereits am 1.Juli 1945 über den Test der erfundenen Bombe berichtet, so dass Stalin im Bilde war.Es waren fingierte US Atombomen, die dann Hiroshima und Nagasaki zerstörten.

Der Atomblitz war reine Lügen-Propaganda.

In Moskau schuf Stalin ein geheimes Komitee, um eine Sowjetische Atombombe herzustellen eine Fälschung natürlich. Das Komitee bekam einen Satz von Fuchs gelieferter Pläne der US (Schwindel) Atombomben.

Jedoch hatte die UdSSR kein Schwindel- Uranerz, um die Bombe herzustellen, kein Schwindel-Uran, um die Täuschung realistischer zu gestalten.

Eine Studie ergab dass Sachsen in dem von der UdSSR besetzten Teil Deutschlands viele alte aufgegebene Silberminen voller Uranoxid Pechblende hatte.

Die UdSSR Geheimdienste, gründeten deshalb 1947 eine deutsche Gesellschaft, die Wismut AG, um Uranbergbau in Sachsen zu betreiben.

Am 26. August 1949 verkündete die UdSSR, dass sie ihre

Schwindel-Atombombe um 08:00 Uhr Ortszeit gezündet habe.

In aller Geheimhaltung selbstverständlich. Die westlichen Medien veröffentlichten diese Lügen als Wahrheit.

Der Kalte Krieg begann

Dieser Kalte Krieg habe dann auch die Wasserstoffbombe geschaffen – ebenso ein Fake wie die Atombombe.

Und beide Seiten, die kapitalistische wie die kommunistische, entwickelten immer gigantischere (reale oder vermeintliche) Nuklearwaffen.

Ob solche Waffen beispielsweise auch die Wasserstoff- oder die Neutronenbombe mittlerweile in facto existieren.

Mir ist das aberwitzige Arsenal sehr realer Waffen, mit denen weltweit Millionen von Menschen getötet wurden und werden, sehr wohl bewusst; in hiesigem Zusammenhang von Bedeutung sind indes nur die propagandistische Fälschungen, die zur allgemeinen psychologischen Kriegsführung gehören, und die Folgen, die sich daraus auch für die Vorstellung von der Form der Erde – ergeben), ob mithin Nuklearwaffen heutzutage tatsächlich existieren bzw. in welcher Qualität und Menge sie ggf. vorhanden sind oder auch nicht, vermag ich nicht zu beurteilen.

Natürlich wurde in den Jugoslawien und Golf-Kriegen Munition mit abgereichertem Uran verschossen, selbstverständlich sind die Reaktoren in Tschernobyl und in Fukushima explodiert; es geht in vorliegendem Zusammenhang jedoch darum, ob eine planbare, gesteuerte nukleare exponentielle Kettenreaktion und dadurch die Freisetzung reiner Energie somit das Prinzip der Kernwaffen physikalisch überhaupt möglich ist.

Zum Ende des 2. Weltkriegs bzw . zu Beginn des Kalten Krieges möglich war in Kernenergie-Reaktoren werden Kernspaltung und nukleare Kettenreaktion langsamung freier Neutronen moderiert; fliegt ein Atomreaktor in die Luft, ist dies alles andere als die gewollte und gesteuerte Freisetzung von Energie.

Auch der Allgemeinheit heute noch weitestgehend unbekannte Waffen und technologien wie die, welche 9/11 die WTC-Gebäude, nicht nur, sondern auch alle anderen, namentlich WTC 7 zum Einsturz brachten.

Regelrecht pulverisierten mehr als 90 Prozent der Millionen Tonnen an Beton und Stahl lösten sich, im wahrsten Sinne des Wortes, in Luft auf, die bei einer konventionellen Sprengung üblichen Trümmer.

Indes betrugen weniger als 10 Prozent), Waffen, die gleichwohl die Menschen am Leben ließen (sofern diese nicht gerade von Trümmern erschlagen wurden oder auf sonstige „herkömmliche“ Art zu Tode kamen).

Waffen also von unvorstellbarer

Zerstörungskraft, deren Wirkung, spekulativ, durch das Zusammenwirken von elektromagnetischen Feldern, Mikrowellen, Skalarwellen, freier Energie und dergleichen zustande kommen dürfte. Weniger anzeigen