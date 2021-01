In Brüssel brennt nach schweren Unruhen ein Polizeirevier — AG News

Ein junger schwarzer Mann starb nach seiner Verhaftung in der belgischen Hauptstadt. Dies führte zu schweren Unruhen in Brüssel und zur Brandstiftung an dem betreffenden Polizeirevier, in welchem der Vorfall geschah. Was am Dienstag als eine friedliche Demonstration begann, artete in einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Polizei aus. Mehrere hundert Demonstranten, darunter auch die Angehörigen…