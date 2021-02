UNCATEGORIZED haunebu7 17:57

„Ich arbeite in der Region der Slowakei, wo Menschen regelmäßig durch Antigentests getestet werden und viele Menschen hier zu sterben beginnen. 5 Personen pro Tag in unserer Abteilung. Der CT-Scan hat sich geändert, die Lungen sind alle weiß. Menschen haben keine Blutgerinnsel, sondern sind mit Wasser aus dem Körper überflutet. Die Morbidität stieg nach dem Test exponentiell an. The People’s Dream stellte Covent-19 zur offiziellen Analyse auf Antigen-Tests und stellte fest, dass es sich bei Antigen-Tests um Nasenimpfstoffe handelt, die in Slowaken getestet werden. Die Analyse ergab, dass sie Cortison enthalten, das auf die Nieren und andere Chemikalien wirkt, die das Tumorwachstum verursachen. Es wird in etwa einem halben Jahr zeigen. Eine Krebspandemie wird im Frühjahr prognostiziert. Ein anderes Labor hat in Antigentests ein Hydrogel entdeckt, das Substanzen in den Körper dosieren kann. NICHT TESTEN, ES IST EIN GENOZID! Teilen Sie, lassen Sie die Schafe endlich aufwachen!“ via @technicus_news

Ein Erfahrungsbericht dazu von einer Aneta:

„Leute ich hab schon in anderen Gruppen geschrieben, dass mein Lebensgefährte in einer Klinik 6 mal getestet meiner Meinung nach damit umgebracht wurde.

danke schön aber der Bericht eben hat mich bestätigt, muss dazu sagen das mein Freund zum Schluss immer gesagt hat er hat das Gefühl zu ertrinken und dann war da innerhalb einer Woche auf einmal ein grosser Tumor zwischen Herz und Lunge und ich sag euch wenn es wirklich diese Tests sind,dann ist das ganze an Grausamkeit nicht zu überbieten. Ich bin nur froh das ich ihm in dieser grausamen Zeit beistehen konnte.“

Passend dazu dieser Bericht im Mainstream: WHO warnt vor Verdoppelung der Krebserkrankungen bis 2040

Da es bisher mehrere Berichte gab, wonach Leute paar Tage oder paar Wochen nach dem Test grippeähnlich erkrankten und es Methoden der nasalen Impfung gibt (wie zuvor hier erwähnt), die durch diese Abstrichtests durchgeführt werden können, würde es mich keineswegs wundern, wenn selbst durch die Tests allein Menschen dahingerafft werden sollen. Eine traurige Leserzuschrift dazu hatte ich hier gebracht und auch den Hinweis des britischen Testprogramms, das unter dem Namen „Ipsos Mori“ lief, was lateinisch ist und übersetzt bedeutet „Sie sterben“. Ist die Schwiegermutter vom Videobericht eines Mannes hier womöglich auch an den Tests verstorben, obwohl sie zuvor zweimal negativ getestet wurde und im Totenschein dennoch Covid-19 stand? Sieht beinahe schon danach aus.

Das alles nun vor dem Hintergrund, dass die breite Masse sich sehr wahrscheinlich nicht impfen lassen wird und jetzt rein „zufällig“ die ersten Lockerungen nur in Verbindung mit häufigem Testen, Testen und Testen kommen sollen. Da steckt gewiss was im Busch. Haltet daher alle an, die Ihr kennt, sich um keinen Preis testen zu lassen!

Und selbst wenn diese Tests die Leute nicht umbringen sollten, aber diese „nur“ krank machen, so reicht selbst das aus, um die Zahlen wieder hoch zu treiben und die Plandemie aufrecht zu erhalten. Politiker, Testhersteller, Ärzte und Behörden müssen jetzt zuhauf konfrontiert werden!

Wer jemanden kennt, der nach Testungen krank geworden oder gar verstorben ist, möge mir bitte schreiben (Kontakt in Kanalbeschreibung).

Das alles ist wahrhaft perfide und diabolisch!

weiterführende Quellen: Johns Hopkins University: Impfung per Wattestäbchen möglich

Gastrointestinal-resident, shape-changing microdevices extend drug release in vivo